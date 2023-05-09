Erzurum'da İmamoğlu'na yapılan taşlı saldırı olayıyla ilişkili olduğu düşünülen 9 şüpheli daha gözaltında

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, pazar günü miting düzenlediği Erzurum'da bir grubun taşlı saldırısına uğradı. Atılan taşlar nedeniyle seçim otobüsünün camları kırılırken, İmamoğlu olayı yara almadan atlattı. Atılan taş ve pet şişeler nedeniyle 17 kişi yaralandı.

9 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINDA

Olayın ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan isimlere yenileri eklendi. Bu kapsamda kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, olayla ilgili 9 şüpheliyi daha tespit etti. Gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Ekiplerin olaya karışanların tespitine yönelik kayıt inceleme ve araştırma çalışmaları devam ediyor.

19 KİŞİ TESPİT EDİLMİŞTİ

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaşananlarla ilgili kamera kayıtlarını inceleyip olayla ilgili 19 kişiyi tespit etmişti. Olayın sorumlularıyla ilgili soruşturma yapan polis, 15 kişiyi yakalamıştı.

15 ŞÜPHELİ SERBEST

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Şüphelilerden 1 kişi savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Mahkemeye sevk edilen 14 zanlı hakkında ise adli kontrol kararı uygulanmıştı.