Erzurum'da İmamoğlu'na yapılan taşlı saldırı olayıyla ilişkili olduğu düşünülen 9 şüpheli daha gözaltında - Son Dakika
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Erzurum'da İmamoğlu'na yapılan taşlı saldırı olayıyla ilişkili olduğu düşünülen 9 şüpheli daha gözaltında

09.05.2023 18:06

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde taşlı saldırıya uğramasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 9 şüpheli daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 şüpheli adliyeye sevk edilmiş, şüphelilerden 1 kişi savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Mahkemeye sevk edilen 14 zanlı hakkında ise adli kontrol kararı uygulanmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, pazar günü miting düzenlediği Erzurum'da bir grubun taşlı saldırısına uğradı. Atılan taşlar nedeniyle seçim otobüsünün camları kırılırken, İmamoğlu olayı yara almadan atlattı. Atılan taş ve pet şişeler nedeniyle 17 kişi yaralandı.

Erzurum'da İmamoğlu mitinginde yaşanan gerginlikle ilgili 9 şüpheli daha gözaltına alındı

9 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINDA

Olayın ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan isimlere yenileri eklendi. Bu kapsamda kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, olayla ilgili 9 şüpheliyi daha tespit etti. Gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Ekiplerin olaya karışanların tespitine yönelik kayıt inceleme ve araştırma çalışmaları devam ediyor.

19 KİŞİ TESPİT EDİLMİŞTİ

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaşananlarla ilgili kamera kayıtlarını inceleyip olayla ilgili 19 kişiyi tespit etmişti. Olayın sorumlularıyla ilgili soruşturma yapan polis, 15 kişiyi yakalamıştı.

Erzurum'da İmamoğlu mitinginde yaşanan gerginlikle ilgili 9 şüpheli daha gözaltına alındı

15 ŞÜPHELİ SERBEST

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Şüphelilerden 1 kişi savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Mahkemeye sevk edilen 14 zanlı hakkında ise adli kontrol kararı uygulanmıştı.

YORUMLAR
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da İmamoğlu'na yapılan taşlı saldırı olayıyla ilişkili olduğu düşünülen 9 şüpheli daha gözaltında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum'da İmamoğlu'na yapılan taşlı saldırı olayıyla ilişkili olduğu düşünülen 9 şüpheli daha gözaltında - Son Dakika
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