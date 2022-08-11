Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbullulara sağanak uyarısı: Altyapı yetersiz - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbullulara sağanak uyarısı: Altyapı yetersiz

11.08.2022 09:25

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un beklediği sağanak yağış hakkında AKOM'da açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, sağanak yağışının saat 15.00 itibariyle Pendik, Tuzla, Maltepe ve Şile'de etkili olmasını beklediklerini dile getirdi. İmamoğlu, bazı bölgelerde altyapının yetersiz olduğunu belirterek vatandaşlara temkinli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

İstanbul, Meteoroloji ve AFAD'ın günlerden bu yana yaptığı yağmur uyarısının ardından kuvvetli olması muhtemel sağanak yağışını bekliyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Afet ve Koordinasyon Merkezi'ne giderek hem incelemelerde hem de değerlendirmelerde bulundu.

"SAAT 15.00 İTİBARİYLE BEKLİYORUZ"

Şu anda yağışın Sakarya- Kocaeli hattında etkili olduğunu belirten İmamoğlu, "Şu an itibarıyla yağışın Kocaeli ve Sakarya hattında daha etkili olacağı öngörüsü var. Saat 15.00'e kadar İstanbul'da bu illerin arasında ancak Pendik, Tuzla, Maltepe ve Şile'de daha etkili olacağını öngörüyoruz. Yine de bu günü kontrollü bir şekilde geçireceğiz" dedi.

"BAZI BÖLGELERDE HALA ALTYAPI YETERSİZ"

İmamoğlu'nun açıklamasının devamı şu şekilde:

"Biz 2.5 yıldır İstanbul'da hem İSKİ, hem altyapı ve yol bakım, hem de fen işleri gibi birimlerimizle beraber İstanbul'un altyapı ile ilgili ciddi sorunların bir kısmını çözdük. Ama elbette yatırımlarımız devam ediyor. Sağanak yağışların, anlık düşüşlerin olduğu noktalarda yaptığınız yatırım ya da oradaki alt yapının iyi olması buna tam yeterli olamayabiliyor. Bu manada sahada binlerce otobüsümüz hizmet ediyor.

"İETT ŞOFÖRLERİMİZE TALİMAT VERDİK"

İETT üzerinden de anlık yağışın düştüğü noktalara müdahale konusunda bütün şoförlerimiz talimatlı. Vatandaşlarımızın konforunu bozacak hatta daha ileri seviyeye gidecek bir takım olumsuzlukları anında giderme noktasında da tedbir almak gayreti içerisindeyiz. Benzer şeyi muhtarlıklarımız üzerinde de yürütmekteyiz."

İBB Başkanı İmamoğlu, sağanağın İstanbul'u vuracağı saati verip, uyarıda bulundu: Temkinli olun

AKOM, VALİLİK VE AFAD'DAN PEŞ PEŞE UYARILAR

Diğer yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak'a turuncu kodlu uyarı verildi. Bugün sabahın ilk saatlerinde Kocaeli ve Sakarya'da etkisini gösteren, öğleden sonra da İstanbul'a gelmesi beklenen sağanak yağmurla ilgili AKOM, Valilik ve AFAD da peş peşe uyarılarda bulundu.

AFAD: SELE KARŞI TEBDİRLİ OLUN

AFAD tarafından İstanbulluların cep telefonlarına gönderilen kısa mesajlarda, "İstanbul'da perşembe ilk saatlerden itibaren çok kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun." denildi.

İBB Başkanı İmamoğlu, sağanağın İstanbul'u vuracağı saati verip, uyarıda bulundu: Temkinli olun

İBB: YAĞIŞ 3 GÜN SÜRECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 3 gün sürecek yağmurla ilgili uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, "AKOM verilerine göre bu geceden başlayıp 3 gün boyunca aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Yağışların oluşturabileceği olumsuz durumlar için ALO153 Çözüm Merkezimiz ile iletişim kurulabilir." denildi.

İBB Başkanı İmamoğlu, sağanağın İstanbul'u vuracağı saati verip, uyarıda bulundu: Temkinli olun

VALİ YERLİKA'YAN PAYLAŞIM

Vali Ali Yerlikaya da paylaşımında İstanbul Valiliğinin internet sitesinde yer alan " Marmara'nın doğusunda kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat" şeklindeki duyuruya da link verdi. İstanbul Valiliğinin duyurusunda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmesine göre, yarın sabah ilk saatlerden itibaren Marmara'nın doğusunda görülecek gök gürültülü sağanak yağışların İstanbul ve Yalova çevresinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Anadolu Yakası, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) ve yer yer şiddetli (75 kg/m2 ve üzeri) olması bekleniyor.

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SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbullulara sağanak uyarısı: Altyapı yetersiz - Son Dakika
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