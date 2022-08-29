İmamoğlu'nun metrolara verdiği reklam sosyal medyayı ikiye böldü! Kendini 'süper kahraman' olarak gösterdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun metrolara verdiği reklam sosyal medyada gündem oldu.

KENDİNİ "SÜPER KAHRAMAN" GÖSTERDİ

İmamoğlu'nun, metrodaki ekranlara verilen reklamlarda kendisini "süper kahraman" olarak gösterdiği görüldü.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafları sosyal medyayı ikiye bölerken, hazırlanan görselleri eleştirenler kadar eğlenceli bulanların sayısı da azımsanmayacak kadar çoktu.

İşte o yorumlardan bazıları;