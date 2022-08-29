İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun metrolara verdiği reklam sosyal medyada gündem oldu.
İmamoğlu'nun, metrodaki ekranlara verilen reklamlarda kendisini "süper kahraman" olarak gösterdiği görüldü.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafları sosyal medyayı ikiye bölerken, hazırlanan görselleri eleştirenler kadar eğlenceli bulanların sayısı da azımsanmayacak kadar çoktu.
İşte o yorumlardan bazıları;
Son Dakika › Güncel › İmamoğlu'nun metrolara verdiği reklam sosyal medyayı ikiye böldü! Kendini 'süper kahraman' olarak gösterdi - Son Dakika