İbb Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yargılandığı Davanın Duruşması Öncesinde Kartal'da Toplantı, Gösteri ve Basın Açıklaması Yapılması Yasaklandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması bugün Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde yapıldı. Davanın duruşması 11 Kasım'a ertelenirken, duruşma öncesi Kartal Emniyet Müdürlüğü'nün talebi üzerine Kartal Kaymakamlığı, ilçe sınırları içinde toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yapmayı yasakladı.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun, 2019'daki yerel seçimler sırasında "Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği" iddiasıyla hakkında 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davanın duruşması bugün İstanbul Anadolu Adliyesi 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşma 11 Kasım'a ertelendi.

Duruşmayı talip etmek isteyen çok sayıda CHP'li salona alınmadı. Bu duruma, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Resmi yazıyla! adliyeye girmek, davayı takip etmek ve adliye çevresinde bulunmayı yasaklamak ne demek? Korkmayın biz halkız ve haklıyız ve elbette kazanacağız. 16 milyon kazanacak, 85 milyon kazanacak" sözleriyle tepki gösterdi.

Dava öncesi Kartal Kaymakamlığı, Kartal Emniyet Müdürlüğü'nün talebi üzerine ilçe sınırlarındaki tüm toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yapılmasını yasakladı.

"... duruşmaya katılım için yoğun çağrılar yapıldığı ve katılımın yüksek olacağı düşünüldüğünden bu durumun kamu düzeni ve kamunun esenliğini bozabileceği değerlendirilmektedir. Anadolu Adliyesi yerleşkesinde ve civarında toplanacak grubun eylemlerinin, basın açıklamasına ve gösteri olaylarına dönüşerek adliyede devam eden duruşmaları ve işleyişi olumsuz etkileyeceğinden, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla valilik oluru ile belirtilen yerler dışında 21.09.2021 tarihinde ilçemiz sınırları içerisinde her türlü toplanma, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşü yapılmasının 'yasaklanması' hususunu olurlarınıza arz ederim."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, sosyal medya hesabında, Kartal Kaymakamlığı'nın yasak kararını; "Korkmayın, biziz; halk!" notuyla paylaştı.