İmamoğlu, Ordu'da Esnaf Ziyaretinde: "Allah İnsanı Bir Helal Kazanç İçin Terletsin Bir de Sevgiden Terletsin"

Haber: MEHMET AKGÜN – Kamera: KEMAL SEVİNDİRİCİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ordu'da esnafı ziyaret etti. İmamoğlu, bir esnafın kendisine uzattığı ıslak mendili alarak; "Allah insanı bir helal kazanç için terletsin, bir de sevgiden terletsin. Bereketin bol olsun, milletin alım gücü çok olsun. Ülkenin ekonomisi, birçok konusu iyi olduğunda sistem daha da güzelleşecek" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması için bulunduğu Ordu'da, toplantının ardından esnafı ziyaret etti. İmamoğlu, yurttaşlarla fotoğraf çektirdi, esnafın sorunlarını dinledi.

Bir esnaf, İmamoğlu'na ıslak mendil uzattı, İmamoğlu; "Allah insanı bir helal kazanç için terletsin, bir de sevgiden terletsin. Başarılar dilerim, bereketin bol olsun, işin çok olsun. milletin alım gücü çok olsun. Senden, güler yüzle alışveriş yapsın, sen de onları mutlu et. Birileri hak ettiği derecede gelir elde edecek ki buraya gönlü ferah gelsin. İnan görevimizi yaparken Ülkenin ekonomisi, ülkenin birçok konusu iyi olduğunda sistem daha da güzelleşecek. Şikayetlerimiz var. Düzelecek, düzelteceğiz. Milletimizin feraseti yeter" dedi.

İmamoğlu, bir esnafa; "11 büyükşehir belediye başkanımızla Ordu'da Seyit Beyin misafiri olduk bugün. Toplantı yaptık. Sonra her birimize bir sokak bir cadde verdiler bana da burası düştü. Bereketiniz bol olsun. Herkes gelirin iyi olsun temennimiz o" dedi.

İmamoğlu'nun ziyaret ettiği başka bir esnaf, "Ayaklarınıza sağlık. Eskiden çok severdik ticareti şimdi biraz karamsar bakıyoruz. Alın terinizin karşılığını bulursunuz inşallah" dedi.

İmamoğlu bir esnafa, "İnşallah uğurlu gelir ayağımız. Ticaretiniz bol olsun. Bereketiniz bol olsun. Millet alışveriş yapabilsin. Ülkenin enerjisi bunu hak ediyor. Bazı aksaklıklar var. İnşallah bunu düzeleceğiz" dedi. Esnaf ise "Talan edilmiş bir gençliğimiz var. İnşallah kurtaracağız" karşılığını verdi. İmamoğlu, "Çok yetenekli insanlarımız var. Sen bu işletmeyi açarken, işletirken; ortaya koyduğun emeği iyi biliyorum. Çocukluktan beri böyle bir tezgahın içinde oldum" dedi.

Esnaf ise "Eskiden çok severdik ticareti. Artık biraz karamsar bakıyoruz, dünyaya" dedi. İmamoğlu, "Bakmayın. Hem siz yenilikçi olun, hem de ülke hak ettiği yönetimi bulacak. Bunlar bize ders oluyor ama bulacak" diye konuştu.