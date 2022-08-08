Ekrem İmamoğlu: Üç Yılı Aşkın Süredir İstanbul'da Herkese Eşit Duran Yerel Yönetim Olma Gayreti İçindeyiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'ndeki Aşura Matem Merasimi'nde, "Üç yılı aşkın bir süredir İstanbul'da herkese eşit duran bir yerel yönetim olma gayreti içerisindeyiz… Zeynebiye Camii ve Kültür Merkezi başta olmak üzere bütün Caferi inanç merkezleri ve camileriyle ilgili en üst seviyede bütçemizden İstanbul halkı adına hemşerilerimizin hizmetine ayıracağımızdan hiçbir Caferi kardeşimizin şüphesi olmasın" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Küçükçekmece'de bulunan Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde bugün düzenlenen Aşura Matem Merasimi'nde Caferiler ile bir araya geldi. Merasime İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada mateminin acısını paylaştığını belirtti ve şunları söyledi.

"İslam, mazlumlara sahip çıkmayı öğütler, kardeşliği ve barışı öne çıkarır. Bu topraklar üzerinde hepimiz biriz ve kardeşiz. Toplumu kutuplaştıranlara, kardeş kavgası çıkarmak için çabalayanlara asla ve asla izin vermemeliyiz. Farklılıklar üzerinden bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara bir arada, güçlü durarak en güçlü yanıtı vermeliyiz. Güçlü, huzurlu ve sağlıklı bir toplumu ancak ve ancak hep birlikte böyle inşa edebiliriz.

Bu matem, hepimizin ortak matemidir. Özellikle Ehlibeyt sevgisi ve yürekleri yanan siz Caferi kardeşlerimiz için ayrı bir acı ve ayrı bir matemdir. Kerbela, hepimiz için Rugayye'nin gözyaşları, Ali Asker'in beşiği, Abbas'ın sancağı taşıyan kolu, Hür Şehit'in inancı ve adanmışlığı, Hz. Hüseyin'in mücadelesi ve zalime büyük direncidir. Kerbela'nın acısı bin yılı aşkın süredir kalbimizden çıkmamış ve asla çıkmayacaktır. Sevinçlerimiz gibi acılarımız da bizleri yakınlaştırıyor ve güçlendiriyor. Ortak bir geçmişi paylaşıyoruz. Hepimiz biriz ve birlikteyiz. Daha güzel bir geleceği de yine birlikte paylaşacağız. Bu topraklarda barış ve kardeşliği, güzel iklimi beraberce daima koruyacağız.

Üç yılı aşkın bir süredir İstanbul'da herkese eşit duran bir yerel yönetim olma gayreti içerisindeyiz. Farklı inanç gruplarının ihtiyaçlarına çözüm üretmek için İnanç Masası kurduk. Başta cenaze hizmetlerindeki kapsayıcılık ilkesi doğrultusunda bir gelişim ortaya koyarak, inanç gruplarından din görevlileri ve gassallar, artık belediyemizde Caferi vatandaşlarımız için de görev yapıyor. Caferi din görevlilerimiz, Caferi yurttaşlarımız için İBB'de görev yapıyorlar. İstanbul'da yaşayan ve vergisini veren her insana görev sunmakla yükümlüyüz.

"EŞİT HİZMET İLKESİ"

Caferi kardeşlerimizin ibadethaneleri, sosyal mekanları, hiçbir ayrımcılık olmadan eşit hizmet ilkesiyle karşılanmalıdır. Bunun farkındayız. Dolayısıyla biz de Zeynebiye Camii ve Kültür Merkezi başta olmak üzere bütün Caferi inanç merkezleri ve camileriyle ilgili en üst seviyede bütçemizden İstanbul halkı adına hemşerilerimizin hizmetine ayıracağımızdan hiçbir Caferi kardeşimizin şüphesi olmasın.

Hz. Hüseyin'i ve Kerbela olayında şehit edilen tüm canları bir kez daha saygı ve rahmetle yad ediyorum ve dua ediyorum. Allah'ın bir daha bize, insanlığa, İslam alemine ve milletimize böyle acılar yaşatma ve gösterme."