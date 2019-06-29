İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu - Kaftancıoğlu hakkındaki dava
1 saat önce
- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun açıklamaları İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 03:00 Kaynak: AA
- İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu
'nun açıklamaları İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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