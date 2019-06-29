Son Dakika Haberleri: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu - Kaftancıoğlu hakkındaki dava
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu - Kaftancıoğlu hakkındaki dava

1 saat önce

- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun açıklamaları İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun açıklamaları İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu - Kaftancıoğlu hakkındaki dava
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 03:00 Kaynak: AA
Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu, İstanbul, Güncel
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