İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu Düzce'de

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Melen Barajı inşaatında incelemelerde bulundu.

İmamoğlu, Melen Barajı inşaatının bulunduğu Aydoğan Köyü'ne geldi.

Beraberindeki heyet ile inşaat alanına giren İmamoğlu, DSİ yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İnşaat alanı çıkışında partililerle görüşen İmamoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Melen Projesi'nin çok önemli ve değerli olduğunu söyledi.

Projenin İstanbul için büyük öneme sahip olduğunu aktaran İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Bu proje İstanbul'un dönem dönem yaşadığı kuraklıkların giderilmesi açısından düşünülmüş, tasarlanmış ve bununla ilgili yıllardır yatırım yapılıyor. Burada yaklaşık 700 milyon metreküpe yakın suyun depolanacağı barajın gövde kısmı, işin en kritik safhası. 2012'de başlayan bir inşaat süreci var, daha önce bitmesi tasarlanan ama henüz bitirilemeyen bir projeydi. Buraya gelip bununla ilgili bir takım teknik konuları dinledik, bilgi aldık DSİ yetkililerinden."

Çalışmaları yerinde incelediğini belirten İmamoğlu, şunları kaydetti:

"İSKİ Genel Müdürü'müz ve kurumumuzun genel sekreteri süreci DSİ nezdinde nasıl bir yol haritası belirlendiği konusunda araştıracaklar. Netleştikten sonra, Sayın Bakanımızla süreci paylaşıp bir an önce bitirilmesi için atılacak adımlarda biz de kurum olarak nasıl fedakarlıklar yaparız, yıllardır beklenen bu projeyi nasıl bitiririz ve hizmete girer diye konuşacağız. Dileğimiz, isteğimiz, İstanbul'un belli dönemlerde yaşamış olduğu kuraklıklarda, en büyük teminat olacak olan bu barajın, bir an önce bitirilmesi ve hizmete girmesidir. Şu an öngörü açısından bir şey söyleyemiyorum, tüm kurumlar ve bakanlıkla netleştirdikten sonra kamuoyu ile paylaşacağız."

İSKİ'nin çalışmalarının devam edeceğini vurgulayan İmamoğlu, "Yatırımlar devam edecek, Düzce ve çevresi ile olsun, işbirliklerimizin devam edeceğini, tüm halkımıza duyurmak isterim. İnşallah İSKİ tarihine yakışır şekilde, bölge insanlarına hizmet etmeye devam edecek." şeklinde konuştu.