İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu Esenyurt'ta incelemelerde bulundu - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu Esenyurt'ta incelemelerde bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Belediyesiyle iş birliği içinde selin etkili olduğu bölgelerdeki tamir ve tadilat işlerini hızla çözüme kavuşturacaklarını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Belediyesiyle iş birliği içinde selin etkili olduğu bölgelerdeki tamir ve tadilat işlerini hızla çözüme kavuşturacaklarını söyledi.

Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat
Diyarbakır'da koronavirüs testi için hastaneye giden işçiler işten çıkarıldı
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu

İmamoğlu, selin meydana geldiği Esenyurt ilçesindeki incelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, selin etkili olduğu bazı bölgelerde geçmişten bugüne yaşanan bazı altyapı sorunları olduğuna dikkati çekti.

Pandemi sürecinde başlattıkları çalışmaların ne kadar önemli olduğunun yaşanan sel felaketiyle yeniden anlaşıldığını vurgulayan İmamoğlu, "Zira Haramidere'deki süreçle ilgili de Esenyurt Belediye Başkanlığımızla yaptığımız toplantılarda en önemli sorunlardan biri olarak bu alan belirlenmişti. Biz burada şantiyemizi kurduk. Yani dereden kaynaklı baskınların giderilmesi hususunda süreci tamamladık ve bu süreçle ilgili çalışmalarımızı başlattık." dedi.

Yaşanan can kaybından duyduğu üzüntüyü de dile getiren İmamoğlu, "Başımız sağ olsun. Suriyeli bir misafirimizi kaybettik. Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı da var. Arkadaşlarım takibini yapıyorlar." diye konuştu.

"Dayanışma alanı oluşturuyoruz"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın da bölgede incelemelerde bulunduğunu hatırlatan Başkan İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Belediye Başkanımız burada çalışma içerisinde. Bir dayanışma alanı oluşturuyoruz. Hem Valilik hem biz, önce buradaki yaraları sarmalıyız. Burada Valiliğin aldığı kararlar, onun paralelinde, Valiliğimizin öncülüğünde bizim de katkılarımızla burada zarar gören hem vatandaşlarımızın hem esnafımızın yanında olacağız. Esenyurt Belediyemizle iş birliği yaparak buradaki tamir ve tadilatları hızla çözüme kavuşturacağız. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasına fırsat tanımayız. Ama afet olmasından ziyade afetten önce alınması gereken tedbirler daha önemliydi. Bugün de açıkladım İstanbul'un bu 38 noktasında biz yatırım yapıyoruz. Ne kadar önemli yatırımlar yaptığımızın bu anlamda tekrar altını çizeyim."

Yağışların iki, üç gün daha süreceğini de hatırlatan İmamoğlu, vatandaşları uyardıklarını, bazı özel noktalarda yardım araçlarını hazır tuttuklarını bildirdi. İmamoğlu, "Bir yandan da İstanbul'un bütün, bu nevi baskın sorunu yaşayan alanlarını da kalıcı olarak çözmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Burada da çalışmalarımızı en kısa zamanda inşallah sizlerle paylaşırız. Hızlıca yaraları saracağız, birkaç gün içinde burayı bambaşka bir halde görürsünüz umarım." ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 08:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu Esenyurt'ta incelemelerde bulundu - Son Dakika

Son Dakika

00:44 Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat 00:23 Koronavirüsü hafife alan Bolsonaro'ya mahkeme tarafından maske takma zorunluluğu getirildi 00:11 Meksika'daki 7.5 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti 21:30 Esenyurt'taki selde hortumla hayata tutunan vatandaş yaşadığı dehşet anlarını anlattı: Ölümü tattım 18:16 Devlet Bahçeli, FETÖ'den hüküm giyen yazarın davasının yeniden incelenmesini istedi 17:34 Son Dakika: İstinaf mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezalarını onadı 12:19 Annesi telef olan danayı Aktolgalı isimli at emziriyor 12:09 Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti 11:56 Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa 11:20 Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi 10:55 Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin 10:13 Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor 10:01 Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor 09:13 Selde kaybolan genç kızı arama çalışmaları yeniden başladı 07:48 İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı
Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat
00:37
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final tarihi ve yerini paylaştı
00:29
Son Dakika: Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic ile yollarını ayırdı
00:08
Meksika'daki 7.5 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti
23:57
Diyarbakır'da koronavirüs testi için hastaneye giden işçiler işten çıkarıldı
23:56
Erzurum'da ayıdan kaçan kuzenler, dağlık alanda düşerek yaralandı
23:44
Trump'ın koronavirüs danışmanı Fauci, aşının 2021 başında hazır olacağını açıkladı
23:40
Koronavirüsü hafife alan Bolsonaro'ya mahkeme tarafından maske takma zorunluluğu getirildi
23:14
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
23:09
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldıran teklif Meclis'te kabul edildi
23:01
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 02:50:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu Esenyurt'ta incelemelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]