İmamoğlu: "Yerel yönetimler, birçok konuyu kendi kentinde çözümle mesuldür" - Son Dakika

İmamoğlu: "Yerel yönetimler, birçok konuyu kendi kentinde çözümle mesuldür"

04.03.2021 15:37

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel yönetimlerin birçok konuyu kendi kentinde çözmekle mesul olduğunu söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel yönetimlerin birçok konuyu kendi kentinde çözmekle mesul olduğunu söyledi.

Tekirdağ programı kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı makamında ziyaret eden İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, Kocaeli, Bursa, Balıkesir ve Yalova ile çok güzel iş birliği masaları oluşturduklarını, bu iş birliğini Trakya'da da başlatıp sürdürmek istediklerini belirtti.

İmamoğlu, yaklaşık 20 milyon nüfusa sahip İstanbul'un, yakın çevresiyle iletişimde bulunmazsa, yönetemeyeceği şeylerin olabileceğini ifade etti.

Albayrak ile iş birliği konusunda görüşmeler yapacaklarını aktaran İmamoğlu, "Çok yakın coğrafyanın suyu, havası, ulaşımı, şehirleşmesi müşterek. Sanayiye yönelik ilçelerimiz var, biliyorum. Bunların bir kısmının bir ayağı İstanbul'da, bir ayağı burada." dedi.

İmamoğlu, bu ilişkilerin fayda verici bir modele dönüşebileceğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bundan kim faydalanır, ülke faydalanır. Trakya'nın, Marmara'nın iyi bir tasarımı, iyi bir planlaması olması halinde Türkiye'nin soluk alacağını hepimiz biliyoruz. Şu an resmi nüfusuyla konuştuğumuz şey, yaklaşık 26-27 milyonluk bölgeden bahsediyoruz. Türkiye'nin neredeyse 3'te biri. Ekonomik olarak çok daha fazlası, çok daha büyük. Bu anlamda biz süreci yönetiyoruz. Buraya gelişimizdeki temel amaç da bu."

İmamoğlu, Albayrak'ın gelecek seçimde çok daha başarılı olmayı seslendirdiğini anımsatarak, "Kesinlikle öyle. Hepimizin sorumluluğu bu. Türkiye'nin de bu ittifakın gücüne ihtiyacı olduğunu biliyorum, hissediyorum. Yerel yönetimde çok başarılı işler yapıyoruz. 11 büyükşehir belediyesi olarak sıklıkla bir araya geliyoruz, konuşuyoruz." diye konuştu.

"Türkiye'nin her konusuna yerel yönetimler muhataptır"

Bu ay Muğla ve İzmir'de toplantılar düzenleyeceklerini anlatan İmamoğlu, şunları kaydetti:

"11 büyükşehir belediye başkanımızla yaptığımız bu çalışmalara artık il belediye başkanlarımızı da katacağız. Onlarla da su toplantısında bir arada olacağız ve oradan gerçekten kuvvetli bir mesajı Türkiye'ye vereceğiz. Türkiye'nin her konusuna yerel yönetimler muhataptır. Çünkü yerel yönetimler birçok konuyu kendi kentinde çözümle mesuldür. Biz, bu mesuliyeti en üst seviyeye taşımak, Türkiye'nin faydalanacağı modelleri geliştirmek, hem yeni nesil belediyecilik hem de yanına yeni nesil demokrasi anlayışını koyarak, ülkenin geleceğine gerçekten pırıl pırıl bir alan hazırlama çabasındayız."

İmamoğlu ardından Albayrak'a, belediyenin bastırdığı kitaplardan hediye etti.

Vatandaş, Albayrak'ı İmamoğlu'na şikayet etti

İmamoğlu, ardından kent merkezinde esnafı gezdi ve vatandaşlarla selamlaştı.

Bu esnada İmamoğlu'nun yanına gelen bir kişi, Kadir Albayrak hakkında şikayette bulunarak, "'Her şey güzel olacak' dediniz ya, Kadir başkan beni hiç dinlemiyor, siz dinleyin. Şurada evim vardı, 3 yıl oldu yıkılalı. Belediye oradan parktan para kazanıyor. Ben 3 yıldan beri kira veriyorum. Başkan, 'Mahkemede ne işiniz varsa görün' dedi. Benim çocuğumda 5 milyonda bir görülen bir rahatsızlık var. Amerika, İngiltere neler yapıyor, biz neler yapıyoruz. Başkan bir kere bile beni dinlemedi." ifadesini kullandı.

İmamoğlu'nun, "Kadir abi öyle biri değildir" sözleri üzerine söz konusu kişi, "Ben yalan mı söyleyeceğim." dedi.

Daha sonra Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret eden İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, iş birliği konularını görüşmek üzere kente geldiğini aktardı.

İmamoğlu, Vali Yıldırım'a Nutuk hediye etti.

İmamoğlu: Yerel yönetimler, birçok konuyu kendi kentinde çözümle mesuldür
İmamoğlu: Yerel yönetimler, birçok konuyu kendi kentinde çözümle mesuldür
İmamoğlu: Yerel yönetimler, birçok konuyu kendi kentinde çözümle mesuldür
İmamoğlu: Yerel yönetimler, birçok konuyu kendi kentinde çözümle mesuldür

Ekrem İmamoğlu, Tekirdağ, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İmamoğlu: 'Yerel yönetimler, birçok konuyu kendi kentinde çözümle mesuldür' - Son Dakika


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