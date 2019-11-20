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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, İGA'yı ziyaret etti

6 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu'yu ziyaret etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, İGA'yı ziyaret etti, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu'yu ziyaret etti.

Ziyarette havalimanıyla ilgili bilgiler alan İmamoğlu, İGA yöneticileriyle basına kapalı bir toplantı yaptı.

İmamoğlu, toplantı çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanı'nın dünyada ve Türkiye'de en büyük olmaya doğru koştuğunu, büyükşehir belediyesi olarak sıkı koordinasyon ve iş birliği içinde olmaları gerektiğini belirtti.

İGA yönetimiyle yapılan toplantıda İstanbul'un önemli parçası İstanbul Havalimanı'nda işlerin kolaylaştırılması için yapılacakları konuştuklarını kaydeden İmamoğlu, havalimanı çevresindeki kış hazırlıkları, yol güzergahındaki bazı beklentiler ve bazı döküm araçlarının azaltılması gibi önerileri değerlendireceklerini bildirdi.

Samsunlu ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'na vizyon projesi havalimanının Türkiye'ye kısa, orta ve uzun vadede yapacağı katkıları aktardıklarını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin en önemli paydaşlardan biri olduğunu, havalimanına toplu ulaşımın İETT ve HAVAİST otobüsleriyle sağlandığını kaydeden Samsunlu, "Bizim de Büyükşehir Belediyemize, buradaki operasyon ve faaliyetlerimizi daha iyi noktalara getirmek için bazı önerilerimiz var." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:32 Kaynak: AA
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