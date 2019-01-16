İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal: "Yenikapı-Beylikdüzü Metro Hattı Artık...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal: "Yenikapı-Beylikdüzü metro hattı artık Yenikapı-Büyükçekmece hattı olacak" Mevlüt Uysal, Büyükçekmece'de seçim bürolarını ziyaret etti Mevlüt Uysal Büyükçekmece'deki ilk seçim ziyaretinde meşalelerle karşılandıİSTANBUL - İstanbul Büyükşehir...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal: "Yenikapı-Beylikdüzü metro hattı artık Yenikapı-Büyükçekmece hattı olacak"

Mevlüt Uysal, Büyükçekmece'de seçim bürolarını ziyaret etti

Mevlüt Uysal Büyükçekmece'deki ilk seçim ziyaretinde meşalelerle karşılandı



İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece'de seçim bürolarını ziyaret etti, meşalelerle karşılandı. İlçede hayata geçireceği projeler hakkında bilgi veren Uysal, "Yenikapı-Beylikdüzü metro hattı artık Yenikapı-Büyükçekmece hattı olacak. Dolayısıyla önümüzdeki yazdan itibaren metrobüsü uzatma çalışmalarına başlayabiliriz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece'de seçmenlerle buluştu. Uysal, 31 Mart seçimleri öncesi ilk ziyaretine Muratçeşme, Türkoba, Ulus mahallelerindeki seçim bürolarını ziyaret ederek başladı. Büroların girişinde vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Uysal'ı gençler meşalelerle karşıladı. Bürolara gelen Uysal, Büyükçekmece'de gerçekleştireceği projeler hakkında vatandaşlara bilgi verdi, sorularını yanıtladı. Sözleri sık sık " Büyük Başkan ve Başkanının Yanında AK Gençlik Burada" sloganlarıyla kesilen Uysal, Büyükçekmece'nin daha ileriye taşınması için var gücüyle çalışmalarını gerçekleştireceğini belirtti.

"39 belediye başkanımızdan daha çok çalışacağım"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, 31 Mart seçimleri öncesinde ilçede gerçekleştireceği çalışmaları seçmenlerle paylaşırken vatandaşların isteklerini de dinledi. Uysal, "31 Mart'a kadar hem büyükşehir belediye başkanıyım hem de adayım, ama mesai olarak bilin ki 39 belediye başkanımızdan daha çok çalışacağım. Sizlere de diyoruz ki 39 ilçe içerisinde teşkilatımızın en fazla çalışan olması lazım. 33 tane irtibat büromuzu açtık, bugün 3 tane ziyaret ettik" diye konuştu.

"Metrobüsü de uzatacağız, inşallah metroyu da getireceğiz"

Metronun Büyükçekmece'ye ulaştırılacağını ifade eden, vatandaşların ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda hizmetler üreteceklerini dile getiren İBB Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Uysal, "Yenikapı-Beylikdüzü metro hattı artık Yenikapı-Büyükçekmece hattı olacak. Dolayısıyla önümüzdeki yazdan itibaren metrobüsü uzatma çalışmalarına başlayabiliriz. Metrobüsü de uzatacağız, inşallah metroyu da getireceğiz. Sokağa indiğimiz zaman bize söyledikleri her şeye cevap verecek durumdayız" ifadelerini kullandı.

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