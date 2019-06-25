Son Dakika Haberleri: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonrasında Salı günü saat 15.00'e kadar süren ilçe...
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonrasında Salı günü saat 15.00'e kadar süren ilçe...

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonrasında Salı günü saat 15.00'e kadar süren ilçe seçim kurulu itiraz süresi sona erdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonrasında Salı günü saat 15.00'e kadar süren ilçe..., System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonrasında Salı günü saat 15.00'e kadar süren ilçe seçim kurulu itiraz süresi sona erdi. - ANKARA
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:11 Kaynak: İHA
İstanbul, Politika
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