İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonrasında Salı günü saat 15.00'e kadar süren ilçe...
1 saat önce
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonrasında Salı günü saat 15.00'e kadar süren ilçe seçim kurulu itiraz süresi sona erdi.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:11 Kaynak: İHA
Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonrasında Salı günü saat 15.00'e kadar süren ilçe seçim kurulu itiraz süresi sona erdi. - ANKARA
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