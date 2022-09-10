İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Avcılar'daki metrobüs kazasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Avcılar'daki metrobüs kazasına ilişkin açıklama Açıklaması

10.09.2022 13:00
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Avcılar'daki metrobüs kazasına ilişkin açıklama Açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar'da 4 metrobüsün karıştığı kazanın, sürücünün seyir esnasında baygınlık geçirmesinden kaynaklandığını, kazada 117 kişinin yaralandığını bildirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar'da 4 metrobüsün karıştığı kazanın, sürücünün seyir esnasında baygınlık geçirmesinden kaynaklandığını, kazada 117 kişinin yaralandığını bildirdi.

İmamoğlu, İBB'nin Üsküdar'daki Çengelköy Eğitim, Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezi'nin açılış töreninde, Avcılar'da meydana gelen metrobüs kazasına ilişkin açıklama yaptı.

Dün talihsiz bir kaza yaşandığını hatırlatan İmamoğlu, "Hiç istemediğimiz bir süreç yaşadık. Yaralılarımız var. Allah korusun ki bir can kaybımız yok, şükürler olsun." dedi.

İmamoğlu, saat 18.30 sıralarında metrobüs hatlarında 100 bini aşan insanın yolculuk yaptığını belirterek, şöyle devam etti:

"Burada bir kaza meydana geldi, iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Yaptığımız incelemelerle birlikte şunu ifade edeyim: Saat 18.30'da oluşan bu kazada, yaklaşık 2 saat içerisinde, ekiplerimizin de hızlı müdahalesiyle yolun tekrar ulaşıma açıldığını ifade edeyim. Ayrıca tabii burada kazanın kayıtlarından, elde ettiğimiz görüntülerden ve ses kaydından ortaya çıkıyor ki şoförün feryat ederek 'Kötü oluyorum ambulans çağırın.' diyerek aslında bir baygınlık geçirdiğini ve otobüsün direksiyonunun yan şeride doğru kayarak kafa kafaya çarpışmasına vesile olduğunu ifade etmek isterim. Tabii 117'ye yakın insan hastaneye sevk edildi. Ama bunların birçoğu ayakta tedavi edilmek üzere sevk edildi. Şu an itibarıyla 10'un biraz üzerinde hastamızın tedavi edilmek üzere hastanede kaldığını söyleyebilirim. Diğer tamamı evlerine gönderildi ve yaralı sayısı 10 civarında. Bunların da tetkikleri yapılıyor."

İmamoğlu, yaralılardan sadece 2'sinin ameliyat edildiğini ve bu kişilerin de metrobüslerin sürücüleri olduğuna dikkati çekerek, "Bir tanesinin durumu çok kritik olarak ele alınmıştı ama daha hafif bir biçimde çözüme kavuştuğunu ifade etmek isterim." dedi.

"Soruşturma başlatıldı"

Ekrem İmamoğlu, rahatsızlanan şoförün deneyimli olduğunu, 2006 girişli olan şoförün 2012'den bu yana Büyükşehir Belediyesinde metrobüs hattında çalıştığını ifade ederek, "Böyle bir rahatsızlık geçirdiği kendi ses kaydından, feryadından ve anında da bayılma görüntülerinden ortada. Vatandaşlarımızın tamamının kurumumuza emanet olduğunu, ilk andan itibaren her birisinin sağlığıyla ilgilendiğimizi, evlerine eriştirmeye kadar ihtiyaçlarına varıncaya kadar ilgilendiğimizi belirtmek isterim." diye konuştu.

Kendisinin de yaralı vatandaşları hastanelerde ziyaret ettiğini hatırlatan İmamoğlu, şunları aktardı:

"Bu sabah itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyemizin teftiş kurullarının, hem belediyemizin hem de İETT'nin talimatımla bir soruşturmayı başlattığımızı, eğer bir ihmal var ise bir kusur var ise bu konuda hangi mevkide olursa olsun, gerekli idari uygulamaları yapacağımdan da hiç kimsenin, hiçbir hemşehrimin şüphesi olmasın."

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Kaynak: AA

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Avcılar'daki metrobüs kazasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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