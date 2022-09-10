İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu akşam İstanbul'da hepimizi üzen bir kaza yaşadık. Yaralı vatandaşlarımızı hastanede ziyaret ettim. Hepsi iyileşene kadar bize emanet. Kaza nedeniyle oluşan aksama nedeniyle tüm hemşehrilerimden içtenlikle özür dilerim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İBB Başkanı İmamoğlu, metrobüs kazası nedeniyle İstanbullulardan özür diledi - Son Dakika

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