İBB Başkanı İmamoğlu, metrobüs kazası nedeniyle İstanbullulardan özür diledi - Son Dakika
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İBB Başkanı İmamoğlu, metrobüs kazası nedeniyle İstanbullulardan özür diledi

10.09.2022 00:38
İBB Başkanı İmamoğlu, metrobüs kazası nedeniyle İstanbullulardan özür diledi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar'da 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazası sırasında oluşan aksama nedeniyle İstanbullulardan özür diledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar'da 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazası sırasında oluşan aksama nedeniyle İstanbullulardan özür diledi.

İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu akşam İstanbul'da hepimizi üzen bir kaza yaşadık. Yaralı vatandaşlarımızı hastanede ziyaret ettim. Hepsi iyileşene kadar bize emanet. Kaza nedeniyle oluşan aksama nedeniyle tüm hemşehrilerimden içtenlikle özür dilerim." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Başkanı İmamoğlu, metrobüs kazası nedeniyle İstanbullulardan özür diledi - Son Dakika

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