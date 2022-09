İmamoğlu'ndan Metrobüs Kazası Açıklaması: "Sürücü Baygınlık Geçirdi"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar'da dün yaşanan metrobüs kazasıyla ilgili bilgi verdi. İmamoğlu "Kazanın kayıtlarından ve elde ettiğimiz görüntülerden ve ses kaydından ortaya çıkıyor ki şoförün feryat ederek, 'kötü oluyorum, ambulans çağırın' diyerek aslında bir baygınlık geçirdiğini ve otobüsün direksiyonunun yan şeride doğru kayarak kafa kafaya çarpışmasına vesile olduğunu ifade etmek isterim" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte bugün İBB'nin Çengelköy Eğitim, Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezi'nin açılışına katıldı. İmamoğlu, burada Avcılar'da dün meydana gelen metrobüs kazası ile ilgili de açıklama yaptı.

İmamoğlu kazayla ilgili olarak şu bilgileri verdi:

SÜRÜCÜ BAYGINLIK GEÇİRDİ: Talihsiz bir olay yaşadık dün, metrobüslerimiz kaza geçirdi. Hiç istemediğimiz bir süreç yaşadık, yaralılarımız var. Allah korusun ki Allah korudu ki bir can kaybımız yok şükürler olsun. Dün 18.30 sıralarında tam pik zamanında ve gerçekten o pik zamanında gerçekten yüz bini aşan insan yolculuk yapıyor bizim metrobüs hatlarımızda, burada bir kaza meydana geldi. İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Yaptığımız incelemelerle birlikte şunu ifade edeyim. 18.30'da oluşan bu kaza yaklaşık iki saat içerisinde ekiplerimizin de hızlı müdahalesiyle tekrar yolun bir kere ulaşıma açıldığını ifade edeyim. Ayrıca tabii burada kazanın kayıtlarından ve elde ettiğimiz görüntülerden ve ses kaydından ortaya çıkıyor ki şoförün feryat ederek 'kötü oluyorum ambulans çağırın' diyerek bir baygınlık geçirdiğini ve otobüsün direksiyonunun yan şeride kayarak kafa kafaya çarpışmasına vesile olduğunu ifade etmek isterim. 117'ye yakın insan hastaneye sevk edildi. Ama bunların birçoğu ayakta tedavi edildi. ve şu an itibarıyla hastanede 10'nun biraz üzerinde hastamızın tedavi edilmek üzere hastanede kaldığını söyleyebilirim diğer tamamı evlerine gönderildi. Yaralı sayısı 10 civarında ama bunların da tetkikleri yapılıyor. Yani ameliyat görünen bir hastamız şu an için bize ulaşmadı. Sadece iki hastamız ameliyat edildi. Bunların ikisi de şoförlerimiz. Hatta bir tanesinin durumu çok kritik olarak ele alınmıştı ama daha hafif bir biçimde çözüme kavuştuğunu ifade etmek isterim.

ŞOFÖRLERİMİZ DENEYİMLİ: Aslında deneyimli şoförlerimiz var. Örneğin bu rahatsızlanan şoförümüz 2006 girişli ve 2012'den beri büyükşehir belediyemiz de metrobüs hattında çalışan da bir deneyimli bir şoförümüz ama böyle bir rahatsızlık geçirdiği, kendi ses kaydından, feryadından ve anında da bayılma görüntülerinden ortada. Vatandaşlarımızın tamamının kurumumuza emanet olduğunu, ilk andan itibaren. Her birisinin sağlığıyla ilgilendiğimizi evlerine eriştirmeye kadar ihtiyaçlarına varıncaya kadar ilgilendiğimizi belirtmek isterim. Ben de vatandaşlarımızı hastanelerde ziyaret ettim. Geçmiş olsun dileklerimi ve her zaman yanında olduğumuzu ilettim.

TALİMAT VERDİM SORUŞTURMA BAŞLADI: Bu sabah itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyemizin teftiş kurulları hem belediyemizin hem de İETT'nin talimatımla bir soruşturmayı başlattığımızı bir ihmal var ise bir kusur var ise bu konuda hangi mevkide olursa olsun gerekli idari uygulamaları yapacağımdan da hiç kimsenin, hiçbir hemşerimin şüphesi olmasın.

BİR SİYASİ PARTİNİN ÖNLÜKLERİ GİYDİRİLİYOR GENCECİK ÇOCUKLARLA SİYASİ PROPAGANDA YAPILIYOR: Üzülerek bir hususa değinmek istiyorum kaza oluyor, kazadan çok az bir zaman sonra gencecik çocuklar, bir siyasi partinin önlükleri giydiriliyor ve bu siyasi parti önlükleriyle yalan ifadelerle, binlerce yaralı var, şöyle trajik durum, Ekrem İmamoğlu'nun ismi kullanılarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ismi kullanılarak kötülemeye, iftira atılmaya gayret ediliyor. Bununla yetinilmiyor. Arka arkaya dizilmiş otobüslerin içerisine girerek o esnada, o yaralıların olduğu esnada kazanın olduğu esnada bir siyasi propaganda yapılıyor. Bunları birkaç kez izledim. Yani bir akıl, bir mantık var mı? Anlamaya çalıştım. Vicdanım buna el vermedi ve üzüldüm.

AK PARTİ TEŞKİLATLARINA ÇOCUKLARINIZI EMANET ETMEYİN: Sizin huzurunuzda şu mesajı buradan vermek istiyorum. O çocuklarımızın, o gençlerimizin annelerine babalarına. Yalanın, iftiranın, siyaset için, oy için her şeyin mübah olduğunun talimat verildiği bu AK Parti'nin teşkilatlarına çocuklarınızı, gençlerinizi emanet etmeyin yollamayın. Oy verin oy vermeyin beni ilgilendirmiyor ama bu çocuklarınızı oraya yollamayın yazıktır, günahtır. Böyle bir şey olmaz.

BU OTOBÜSLER MİLLETİN: İstanbul'daki çok affedersiniz sözcüsü ya da borazanı neredeyse düğün dernek kuracak. ya burada bir kaza olmuş. Allah aşkına buradan ifade ediyorum duysunlar diye, bu devletin kurumlarını birbiri ile yarıştırmayın. Ne AFAD sizin ne İçişleri Bakanlığı sizin, ne de büyükşehir belediyesi bizim, milletin. Kurumlar birbiri ile yarışır mı? Kurumlar birbiriyle dayanışma içinde olur. Bu akıl nasıl yerleşir devlete, bundan kurtulmamız lazım. Erkem İmamoğlu'nun otobüsleri kaza yaptı diye Tweet gördüm. Benim bir tane otobüsüm yok bu otobüsler milletin. Ölümcül kazalar bizden önce defalarca oldu. Ben böyle bir şey hatırlamıyorum bir tane İYİ Partilinin, bir tane CHP'linin böyle bir duyurusunu, ilanını, sevinir gibi mesaj atmasını hatırlamıyorum. Bu nasıl bir terbiyeye nasıl bir ahlaka dönüştü. İçim yanarak kavrularak hayretle izliyorum. Biz dayanışma içerisinde olacağız."