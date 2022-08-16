İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Balıklı Rum Hastanesi Vakıf Başkanı Yuvanidis'e tepki: Kimseyi kovmaya gücünüz yetmez

İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan Balıklı Rum Hastanesi'nin geçtiğimiz günlerde yaşlıların kaldığı bölümde çıkan yağında büyük bir facia atlatılmıştı. Burada kalan 104 kişi yanmaktan son anda kurtarılmıştı.

"İMAMOĞLU BİR TEK YANGIN GÜNÜ GELDİ"

Balıklı Rum Hastanesi'nin Vakıf Başkanı Konstantin Yuvanidis, bir gazeteye verdiği röportajda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarlığını belirtirken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da eleştirmişti. Açıklamalarında Yuvanidis, "Allah devletimizden razı olsun. Cumhurbaşkanımız bizi hiç yalnız bırakmadı. Önce Allah'a sonra Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarım. Yangın üzerinden kimse şov yapmamalı bence. İmamoğlu İstanbul'un belediye başkanı, her kesimin sorunlarıyla yakından ilgilenmeli. İmamoğlu bir tek yangın günü geldi, sonra gelmedi de aramadı da. Bütün partilerin başkanları yangın sonrası bizi aradı, ziyaret edenler de oldu. Bir tek Kılıçdaroğlu ne aradı ne de ziyaret etti. Bunu da bir düşünmek lazım" dedi.

İMAMOĞLU, TELEFONLA ARAYIP TEPKİ GÖSTERDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Konstantin Yuvanidis'e hastanede çıkan yangının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle tepki gösterdi.

"KİMSEYİ KOVMAYA GÜCÜNÜZ YETMEZ, HELE BENİ HİÇ YETMEZ"

Yuvanidis'e telefon açan İmamoğlu, Yuvanidis'e şunları söyledi: "Sadece sizin röportajınızdan rahatsızım. Sizi arama ihtiyacı hissettim. Benim sadece yangın günü geldiğimi, sonra gelmediğimi ifade etmişsiniz. Ben oraya bir gün sonra tam 7 kişilik ekip yolladım. Genel Sekreterim, Genel Sekreter yardımcılarım ama bundan bahsetmiyorsunuz bir. İkincisi; orada olsaydım milleti oradan kovardım demişsiniz. Kimseyi kovmaya gücünüz yetmez, hele beni hiç yetmez bunu bilin. Ama ne yazdıklarına bir bakın.

"TALİHSİZ BİR RÖPORTAJ OLARAK GÖRÜYORUM"

Yanlışlık yapıldı, düzelttim teşekkür de demişsiniz. Biz sizden teşekkür beklemiyoruz onu söyleyeyim. Ben zaten konuşmalarımda söyledim 'Görevimizi yaptık' diye. Ama yukarıdan aşağıya herkese teşekkür edince, itfaiyeye teşekkür etmemenizi çok manidar buldum. Ben hani bu röportajınızı da talihsiz bir röportaj olarak görüyorum. Hiç yakıştıramadım size. Ben orada hem sizi telefonla aradım o gün, sonra görüştük. Aynen öyle. Telefonla aradınız, görüştük. Niye demiyorsunuz? 'İmamoğlu'yla ben telefonda görüştüm' demiyorsunuz? Sayın Başhekim'le orada konuştuk. Ekibimi yolladım 'Her türlü desteğe, yardıma hazırız' diye size yolladım. Ondan bahsetmiyorsunuz.

ŞAHSINIZ BENİ İLGİLENDİRMİYOR AMA YURT İLGİLENDİRİYOR:

Yani benim size istirhamım şu: Kadim bir kurumun başındasınız, bir vakfın ve bir şifa yurdunun başındasınız. Şahsınız beni ilgilendirmiyor ama yurt ilgilendiriyor. Orası, o güzel kadim kurum ilgilendiriyor. Her zaman oranın hala yanındayız. Bunu her yerde söyledim. Tekrar da söylerim. Hani siyasete niyetiniz var ise o beni ilgilendirmiyor. Sözlerinizi eğer gazete çarpıtmışsa gazeteyle ilgili de bir düzeltme istemenizi tavsiye ederim size."