İmamoğlu: Biz metro hattı durdurmadık - Son Dakika
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İmamoğlu: Biz metro hattı durdurmadık

19.08.2022 17:46
İmamoğlu: Biz metro hattı durdurmadık

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu "Biz metro hattı durdurmadık.

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu "Biz metro hattı durdurmadık. Cumhurbaşkanlığının yayınladığı genelgeden dolayı yüzde 15'in altında ilerleme olduğu için müteahhitler sözleşmeyi tek taraflı feshetti" dedi.

İmamoğlu, Çekmeköy - Sancaktepe - Sultanbeyli metro hattının TBM (Tünel Delme Makinesi) başlama törenine katıldı.

Törende konuşan İmamoğlu, "Biz metro hattı durdurmadık. Pendik-Tuzla metro hattımız ve karşıdaki Kirazlı- Halkalı metro hattımız Cumhurbaşkanlığının yayınladığı genelgeden dolayı yüzde 15'in altında ilerleme olduğu için sözleşmeyi tek taraflı müteahhitler feshetti. Bir tane müteahhidimiz feshetmedi. Allah ondan razı olsun. O yoluna devam ediyor. Feshedilen hatlarda da bir tanesinin izni geldi. Yeniden ihale yapacağız. Dolayısıyla diğerini de bekliyoruz. Hızlıca ihalelerimizi yapıp yolumuza gümbür gümbür devam edeceğiz. Biz iş durduğu zaman zaten durdursak çıkar açıklarız, gizlemeyiz" dedi.

İş başı yaptıklarında metro süreciyle ilgili bilinmezlik olduğunu Sultanbeylililerin ne zaman gelir diye projeyi merak ettiklerini söyleyen İmamoğlu, "Finansman ve borçlanma sürecini iyi yöneterek projeye başladık. Devamıyla ilgili de çok sağlam hazırlıklarımız var. Tamamına erdirmeyi hızlıca istiyoruz.  Sultanbeyli, bir an önce İstanbul'un her merkezine ulaşabilecek raylı sistem bağlantısını ulaşsın istiyoruz. Buradaki temel duruşumuzun, siyasi etik duruşumuzun yani heyecanımız şundan yüksek; ben az oy aldığımız ilçelerden birine hizmet etmenin heyecanını daha yüksek yaşıyorum. Çünkü onları ikna etmenin, daha doğrusunu, daha iyisini biz yaparız anlayışını onlara hissettirmenin heyecanını yaşıyorum. Bunu da başaracağız Allah'ın izniyle. Göreceksiniz. Sultanbeyli'de bir sonraki seçimde rüzgarımız başka esecek" diye konuştu. Proje kapsamında 30 noktada 2 bin 300 kişinin çalıştığı bilgisini paylaşan Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'un her köşesine raylı sistemi eriştirmemiz lazım. Hızlı hareket etmemiz lazım. Özellikle İstanbul'un şehircilik noktasında daha etkin, daha nitelikli bir yaşamı elde etmesi için çok önemsediğimiz Hızray'ı, Sabiha Gökçen'den, Beylikdüzü -Esenyurt'a kadar bir uçtan bir uca 75 kilometreyi neredeyse 50 dakikada alacak bir bağlantıyı yapıyor olmamız önemli. Böylece İstanbul'u birbirine yer altından bağlayan 12 metro hattımızla bu bağlantıyı sağlayarak doğu- batı eksenindeki bu hızlı ulaşımın yine kuzey güney eksenindeki diğer metrolarımızla buluşması İstanbul'a şehircilik açsından avantaj sağlayacak. Kuzey baskısını azaltacak.  Oldukları yerlerde mutlu insanları var edeceğiz" şeklinde konuştu.

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Kaynak: DHA

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Pendik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu: Biz metro hattı durdurmadık - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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