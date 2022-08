İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan metro yapımı töreninde kritik vurgu: Sultanbeyli en az oy aldığımız yerlerden biri

Haziran 2019'da yapımı yüzde 4 seviyelerinde durmuş haldeyken Ocak 2020'de finansman sorunları çözülerek yeniden yapım aşamasına geçilen Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metrosunda TBM, bugün törenle çalışmaya başladı. Törene, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, yüklenici firma yetkilileri ve çalışanlar katıldı.

"EN AZ OY ALDIĞIMIZ İLÇEYE HİZMET ETMENİN HEYECANINI DAHA YÜKSEK YAŞIYORUM"

İBB Başkanı İmamoğlu'nun tören sırasında yaptığı konuşmadaki oy vurgusu da dikkat çekti. Sultanbeyli'nin en az oy aldığı yerlerden biri olduğunu belirten İmamoğlu, "En az oy aldığımız ilçelerden birine hizmet etmenin heyecanını daha yüksek yaşıyorum. Çünkü onları ikna etmenin, 'daha doğrusunu, daha iyisini biz yaparız' anlayışını onlara hissettirmenin heyecanını yaşıyorum" dedi.

"KABATAŞ- MECİDİYEKÖY HATTI KISMEN AÇILACAK"

İstanbulluların hayat kalitesini, ulaşım konforunu yukarı taşımak için büyük bir atılımla 10 metro inşaatına aynı anda devam edildiğini söyleyen İmamoğlu, yıl içerisinde Bostancı-Dudullu metro hattı ve Rumeli Hisarüstü-Aşiyan füniküler hattının tamamen, Kabataş-Mecidiyeköy hattının ise kısmen açılacağının haberini verdi.

"BİZ YÜZDE 4 İLERLEME İLE DEVRALDIK"

İmamoğlu'nun konuşması satır başlarıyla şöyle: Daha önceki bu projede, -2017 ihalesidir ve 2015'te projelendirilmiştir- sahada biz yüzde 4 ilerlemeyle bu şantiyeyi devraldık. Bunu en iyi Sultanbeyli'de yaşayanlar bilir. Yüzde 4. Hatta bu projenin 'acaba Sultanbeyli'ye zaman gelir' diye bir muamma süreci de vardı. Biz, gerçekten hem finansman yükünü bu anlamda toparlayarak hem borçlanmayla ilgili birtakım sıkıntı da yaşasak başka bir boyutta borçlanmayla yöneterek ki devamıyla ilgili de çok sağlam hazırlıklarımız var, inşallah tamamına erdirmeyi hızlıca istiyoruz ve İstanbul'un en doğusunun, Sultanbeyli halkının bir an önce İstanbul'un her merkezine ulaşabileceği raylı sistemle bağlantısını sağlamak istiyoruz. En az oy aldığımız ilçelerden birine hizmet etmenin heyecanını daha yüksek yaşıyorum. Çünkü onları ikna etmenin, 'daha doğrusunu, daha iyisini biz yaparız' anlayışını onlara hissettirmenin heyecanını yaşıyorum. Bunu da başaracağız Allah'ın izniyle. Göreceksiniz, Sultanbeyli'de bir sonraki seçimde rüzgarımız başka esecek. Şimdiden hissediyorum. Çünkü tek bir kavramımız var; daha iyisini yapmak, daha doğrusunu yapmak, daha hızlısını yapmak. Umut ederim ki her sahadaki koşu böyle centilmence, böyle iyiliğin arandığı bir sürecin izlendiği bir kulvara dönüşür. O zaman bundan Sultanbeyli de kazanır, İstanbul da kazanır, ülkemiz de kazanır. Bakış açımız bu. En büyük dileğimiz, dediğim gibi biz, buradan hızlı bir şekilde işi bitirerek İstanbul'a bu güzel hattı hediye etmek.

"2023'TE HAREKETE GEÇİRECEĞİZ"

Deutsche Bank'tan bir kredi almıştık. Daha sonra belki de tarihinde ilk defa bono ihracı gerçekleştirdik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iki kez zor koşullarda olmasına rağmen, 2020 tarihli bir finansmanımız oldu ve 'Bunu hızlandırın, biz bunun kaynağını da buluyoruz' dediğimiz noktada görüyorum ki hem teknik arkadaşlarım bütün kabiliyetlerini kullanıyorlar hem yüklenici firmamız bu anlamda yerine gereğini getiriyor. Bu da bizi açıkçası ziyadesiyle mutlu ediyor. Bugün bulunduğunuz bu projede, 30 noktada 2 bin 300 kişi çalışıyor. Tahmin ediyorum 10 binin üzerinde bir çalışanımız var şu anda metro hatlarımızda. Bu, çok çok önemli. Bütün ilerlemeleri Pelin Hanım bahsetti. Az önce ifade ettiği gibi, trenlerimizin de gelmesi ve onların da hazırlık yapması, bir an önce raylarımızın döşenmesi için çalışıyoruz. İlk etapta Çekmeköy-Sancaktepe bölümünü 2023'te harekete geçireceğiz. Umut ederim ki 2024'te çekebildiğimiz kadar öne çekerek İstanbul'da Sultanbeylileri metromuzla buluşturmak istiyoruz. Şimdiden bu müjdemizi Hem Sultanbeyli yaşayanlarına hem Sultanbeyli'nin yetkililerine, yöneticilerine buradan duyurmak istiyorum. Bu bize gerçekten iyi bir yaşam kalitesi sunacak. İstanbul'un her köşesine raylı sistemi eriştirmemiz lazım. Hızlı hareket etmemiz lazım.

"75 KİLOMETREKİ 50 DAKİKADA ALACAK BİR BAĞLANTI YAPIYORUZ"

İstanbul'un şehircilik noktasında da daha etkin, daha kaliteli, bulunduğu aksta daha nitelikli bir yaşamı elde etmesi için çok önemsediğimiz Hızray'ı Sabiha Gökçen'den Beylikdüzü Esenyurt'a kadar bir uçtan bir uca 75 kilometreyi neredeyse 50 dakikada alacak bir bağlantıyı yapıyor olmamız, 12 metro hattımızla yeraltından bu bağlantıyı sağlayarak doğu-batı eksenindeki bu hızlı ulaşımın yine kuzey-güney eksenindeki diğer metrolarımızla buluşması, İstanbul'a şehircilik açısından bir avantaj sağlayacak. Bunun en önemlisi, İstanbul'un var olan yapılaşmasına kuzey baskısını azaltacak. Oldukları yerlerde mutlu insanları var edeceğiz. Dolayısıyla toplu taşımadaki raylı sistem kullanımını çok yüksek bir noktaya çekerek İstanbul'daki o kötü şehirleşme baskılarından uzak bir dönemi bu şehre hızlıca hediye etmek istiyoruz. Bunu niye anlattım? Sabiha Gökçen hattı dediğim bu hızlı ulaşımın da çok yakınında olan Sultanbeyli için çok özel bir önemi olacağı için anlatıyorum."