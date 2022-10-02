İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: "Bugün Açılışı Yapılan Metro Hattının Maliyeti İbb Tarafından Karşılanmaktadır. - Son Dakika
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İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: "Bugün Açılışı Yapılan Metro Hattının Maliyeti İbb Tarafından Karşılanmaktadır.

02.10.2022 18:21
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: "Bugün Açılışı Yapılan Metro Hattının Maliyeti İbb Tarafından Karşılanmaktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bazıları, bizim yaptığımız raylı sistemleri sahiplenmek istiyor” sözlerine yanıt verdi. İmamoğlu, “Bugün açılışı yapılan metro hattının maliyeti İBB tarafından karşılanmaktadır. Yani aslında, tüm ülkede olduğu gibi yatırımların tek sahibi kıymetli vatandaşlarımızdır” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bazıları, bizim yaptığımız raylı sistemleri sahiplenmek istiyor" sözlerine yanıt verdi. İmamoğlu, "Bugün açılışı yapılan metro hattının maliyeti İBB tarafından karşılanmaktadır. Yani aslında, tüm ülkede olduğu gibi yatırımların tek sahibi kıymetli vatandaşlarımızdır" dedi.

Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Pendik- Sabiha Gökçen Metro Hattı Açılış Töreni'nde kendisine ilişkin söylediği sözlere yanıt verdi. İmamoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Erdoğan'ın sözlerinin yer aldığı haberi alıntıladı ve şunları kaydetti:

"Bugün açılışı yapılan metro hattının maliyeti İBB tarafından karşılanmaktadır. Yani aslında, tüm ülkede olduğu gibi yatırımların tek sahibi kıymetli vatandaşlarımızdır. Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu İstanbul'umuza hayırlı olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış töreninde şöyle konuşmuştu:

"BAZILARI, BİZİM YAPTIĞIMIZ RAYLI SİSTEMLERİ SAHİPLENMEYE ÇALIŞIYOR. BUNLARIN KİM OLDUĞUNU BİLİYORSUNUZ DEĞİL Mİ"

"Bazıları, bizim yaptığımız raylı sistemleri sahiplenmeye çalışıyor. Bunların kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? Az önce buraya geldik. Yerin altında 32 metre ve raylı sistemle geldik. Ama hiç gürültü, şu, bu yok. 6 dakikada, bindiğimiz yerden buradayız. İşte bunun adı, yol medeniyettir, raylı sistem medeniyettir. Bu moderniteye benim vatandaşım layıktır. Muhalefet başlamış metro hatlarına hafriyat dökerken biz, bakanlıklarımız vasıtasıyla vatandaşlarımızı raylı sistemlere kavuşturmaya devam ediyoruz.

"SEL OLUYOR, İSTANBUL'UN BELEDİYE BAŞKANI NEREDE"

Belediye başkanlığım döneminden bugüne, her zaman 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışla hizmet getirdik. Gerek şahsımın gerek Kadir Bey'in başkanlığında bu yola devam ettik. 39 kardeşimiz, Ümraniye'de çöp yığınları altında hayatını kaybetti. Belediyenin başında CHP vardı. CHP demek, çöp demektir. CHP demek, çamur demektir. Sel oluyor, İstanbul'un belediye başkanı nerede? Bodrum'da. Ama Erdoğan'ın bakanları nerede? Vakaların olduğu yerde. Eli İstanbul'da, gözü başka yerde olanların eksiğini biz tamamlıyoruz."

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Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: 'Bugün Açılışı Yapılan Metro Hattının Maliyeti İbb Tarafından Karşılanmaktadır. - Son Dakika

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