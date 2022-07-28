İBB BAŞKANI İMAMOĞLU, MURAT ONGUN'UN BABASININ CENAZESİNE KATILDI - Son Dakika
Üye Girişi

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU, MURAT ONGUN'UN BABASININ CENAZESİNE KATILDI

28.07.2022 09:46

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, danışmanı Murat Ongun'un hayatını kaybeden babası Nihat Ongun'un cenazesine katıldı.

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, danışmanı Murat Ongun'un hayatını kaybeden babası Nihat Ongun'un cenazesine katıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un önceki gün yaşamını yitiren babası emekli Binbaşı Nihat Ongun için Giresun Merkez Hacı Miktad Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Ongun'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra İBB Başkanı İmamoğlu, CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Namazdan önce İmamoğlu, Murat Ongun'a başsağlığı dileyerek, sohbet etti. Nihat Ongun'un cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Merkez Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.

YORUMLAR
500
İmamoğlu: 'Söz Verdiğimiz İşlerde En Az Yüzde 65-70 Başarıya Ulaştık, Bütün Engellemelere Rağmen' İmamoğlu: 'Söz Verdiğimiz İşlerde En Az Yüzde 65-70 Başarıya Ulaştık, Bütün Engellemelere Rağmen' İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un babası Nihat Ongun memleketi Giresun'da toprağa verildi İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un babası Nihat Ongun memleketi Giresun'da toprağa verildi
Kaynak: DHA

istanbul büyükşehir belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB BAŞKANI İMAMOĞLU, MURAT ONGUN'UN BABASININ CENAZESİNE KATILDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:17 Aşırı sıcaktan bitkin düşen leylekler tedavi altına alındı
15:11 Ukrayna sözcüsü, gol yedikten sonra "Vladimir Putin" tezahüratı yapan Fenerbahçe taraftarına tepki gösterdi
14:55 Nurgül Yeşilçay bikinili halini paylaştı: Çok sıcak
14:51 Türk-İş üyeleri, Nakliyat-İş üyesi işçilerinin bıraktığı siyah çelenk sonrası el hareketi yapıp küfretti
14:26 Milli voleybolcu Saliha Şahin, Zehra Güneş ile kıyaslanıyor
14:22 Samsunlu genç feci halde bulundu! Anten kablosu ile kendini asmış
14:22 Herkesin merak ettiği o soru Merkez Bankası Başkanı'na soruldu: Herkes faiz artırırken biz neden indiriyoruz?
14:16 Antalya'da şortunu çıkartıp süs havuzuna giren genç kız polisi alarma geçirdi
13:51 Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın uzun namlulu silahlı kişilerle yürüdüğü video gündeme oturdu
13:49 "Dünyayla Benim Aramda" dizisinin fragmanı yayınlandı! Başrol oyuncuları Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy'un öpüşme sahneleri dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 15:29:55. #1.11#
SON DAKİKA: İBB BAŞKANI İMAMOĞLU, MURAT ONGUN'UN BABASININ CENAZESİNE KATILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement