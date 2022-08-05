İMAMOĞLU ESENYURT'TA KÜTÜPHANE AÇILIŞINA KATILDI - Son Dakika
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İMAMOĞLU ESENYURT'TA KÜTÜPHANE AÇILIŞINA KATILDI

05.08.2022 16:20

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Kıraç Şehitler Mahallesi'nde yapımı tamamlanan, "Gülten Akın Kütüphanesi"nin resmi açılışını gerçekleştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Kıraç Şehitler Mahallesi'nde yapımı tamamlanan, "Gülten Akın Kütüphanesi"nin resmi açılışını gerçekleştirdi.

İmamoğlu, "Halk Ekmek Fabrikası'ndan Yerebatan Sarnıcı'na, birçok güzel adımla yol yürüyoruz. Kütüphanelerimizi açıyoruz. Yakın zamanda metrolarımızı, füniküler hatlarımızı, çok daha özel yapılarımızı İstanbullularla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Ekrem İmamoğlu, "3 yıl önce kaybettikleri bu seçimin, '1000 kayıp gün' olduğunu tescilli bir biçimde halkımıza anlatıyorlar. Diyorlar ki; 'Bu, bizim için 1000 kayıp gün.' Bir de ballandıra ballandıra anlatıyorlar. Ama bir avuç insan için 1000 kayıp gün; yani vatandaşlarımız için değil. Vatandaşlarımız için büyük bir kazanım günü. Büyük bir kazanç dönemi" diye konuştu.

İmamoğlu, konuşmasının ardından içeride ve dışarıda kendisini izleyen Esenyurtlu çocukları yanına davet etti. İmamoğlu ve beraberindeki heyet, Sezen Aksu'nun bir Gülten Akın şiirinden bestelediği "Deli Kızın Türküsü" eşliğinde kütüphaneyi gezdi.


YORUMLAR
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İmamoğlu: 'Değil 3 Yıl, 33 Yıl Geçse Bu Acıyı Hiç Unutamayacaklar. Her Yıl Bu Acıyı Anlatacaklar' İmamoğlu: 'Değil 3 Yıl, 33 Yıl Geçse Bu Acıyı Hiç Unutamayacaklar. Her Yıl Bu Acıyı Anlatacaklar' Oto fareleri 2 dakikada 200 bin liralık soygun yaptı; o anlar kameraya yansıdı Oto fareleri 2 dakikada 200 bin liralık soygun yaptı; o anlar kameraya yansıdı
Kaynak: DHA

Şehitler Mahallesi, Ekrem İmamoğlu, Gülten Akın, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İMAMOĞLU ESENYURT'TA KÜTÜPHANE AÇILIŞINA KATILDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: İMAMOĞLU ESENYURT'TA KÜTÜPHANE AÇILIŞINA KATILDI - Son Dakika
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