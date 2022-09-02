İBB Başkanı İmamoğlu yenilenen Haydarhane Camisi açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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İBB Başkanı İmamoğlu yenilenen Haydarhane Camisi açılışında konuştu Açıklaması

02.09.2022 15:16

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul değerlerini ortaya çıkardıkça İstanbul'un hakkını vermiş olacağız." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul değerlerini ortaya çıkardıkça İstanbul'un hakkını vermiş olacağız." dedi.

Fatih Sultan Mehmet'in alemdarlarından Ali Haydar Dede tarafından Sultan II. Bayezid Han devrinde mescit olarak inşa ettirilen ve İBB tarafından yenilenen Haydarhane Camisi'nin açılışı İmamoğlu tarafından gerçekleştirildi.

Cuma namazını burada kılan İmamoğlu, ardından yenilenen camide incelemelerde bulundu.

İmamoğlu, bu tür alanların İstanbul'un hazinesi ve maneviyatı olduğunu söyledi.

Haydarhane Camisi'nin İstanbul'un ilk ve önemli tekkelerinden birisi olduğuna değinen İmamoğlu, "Bu bölgede hem camiyi ibadete açmanın hem de yeni çıkan izleriyle buranın tekkesinin belli bir bölümünün de tamamlanacak olmasıyla aslında tarihi bir süreci İstanbullulara kazandırmış olacağız. Büyük bir bölümünü kazandırdık zaten. Tabii burada aynı zamanda kaybolmuş 100'e yakın da mezarı gün yüzüne çıkardık. Hepsi kayıtlı ve hepsinin değerli kitabesi var aynı zamanda." diye konuştu.

Bölgede yer alan arkeopark alanını da gezdiğini aktaran İmamoğlu buranın açılışını ay içinde yapacaklarını belirterek şunları kaydetti:

"İstanbul'un değerlerini ortaya çıkardıkça İstanbul'un bence hakkını vermiş olacağız. Mirasını, hazinelerini korumuş olacağız ve geleceğe sunmuş olacağız. Beni çok sevindiriyor bu tür alanların ortaya çıkması. Hani gönül ferahlığı, vicdanen bir huzuru yaşamış oluyorum bu kadim kentin, binlerce yıllık tarihi olan şehrimizin belediye başkanı olarak. Bu mirası korumaya, kentin hazinelerini gün yüzüne çıkarıp bugünkü dünyayla insanlarla buluşturmaya devam edeceğiz ki böylece şehrimizin de misafirleri, turistleri daha da artsın, daha da fazla gün kalsınlar. İstanbul'un ne kadar doyumsuz bir dünya başkenti olduğunu görsünler."

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Kaynak: AA

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