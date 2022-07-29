Cami çıkışı tepkilerini sürdüren kişiye 2 kişi daha destek verdi. İmamoğlu'nun korumaları ile bu kişiler arasında gerginlik çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu cuma namazı için Güngören'de bulunan Hüseyin Emek Camii'ne geldi. İddiaya göre bir kişi, cami içinde İmamoğlu'na tepki gösterdi.

Kaynak: DHA

Ekrem İmamoğlu, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İBB Başkanı İmamoğlu'na cuma namazına gittiği camide protesto düzenlendi! Polis kişiyi gözaltına aldı - Son Dakika

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