İBB Başkanı İmamoğlu'na cuma namazına gittiği camide protesto düzenlendi! Polis kişiyi gözaltına aldı - Son Dakika
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İBB Başkanı İmamoğlu'na cuma namazına gittiği camide protesto düzenlendi! Polis kişiyi gözaltına aldı

29.07.2022 17:55

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, cuma namazı için geldiği Güngören'de bir kişi tepki gösterdi. Protesto yapan kişi ile korumalar arasında gerginlik yaşandı. Polis ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu cuma namazı için Güngören'de bulunan Hüseyin Emek Camii'ne geldi. İddiaya göre bir kişi, cami içinde İmamoğlu'na tepki gösterdi.

2 KİŞİ DAHA DESTEK VERDİ

Cami çıkışı tepkilerini sürdüren kişiye 2 kişi daha destek verdi. İmamoğlu'nun korumaları ile bu kişiler arasında gerginlik çıktı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis olaylara karışan 3 kişiyi gözaltına aldı.

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Kaynak: DHA

Ekrem İmamoğlu, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Başkanı İmamoğlu'na cuma namazına gittiği camide protesto düzenlendi! Polis kişiyi gözaltına aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İBB Başkanı İmamoğlu'na cuma namazına gittiği camide protesto düzenlendi! Polis kişiyi gözaltına aldı - Son Dakika
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