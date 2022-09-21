İBB Başkanı İmamoğlu'nun, YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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İBB Başkanı İmamoğlu'nun, YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanmasına devam edildi

21.09.2022 12:22

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 2019'da yaptığı basın açıklamasında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanmasına devam edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 2019'da yaptığı basın açıklamasında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat katıldı. Duruşmaya, CHP grup başkanvekilleri Engin Altay ve Özgür Özel, milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Gürsel Tekin, Canan Kaftancıoğlu ile çok sayıda partili de izleyici olarak geldi.

Sanık avukatı Polat, mahkemeye bildirdikleri tanıkların tamamının aynı anda dinlenmesi ve celse arası dosyaya sundukları İmamoğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmalarının yer aldığı DVD'nin çözümlenmesini istedi.

Duruşma savcısı, sanık avukatının talebini mahkemenin takdirine bıraktı.

Sanık avukatının taleplerini kabul eden mahkeme, dosya içerisindeki DVD kayıtlarının incelenmesi için bilirkişiye gönderilmesine hükmetti.

Duruşma, 11 Kasım'a ertelendi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, YSK Başkanlığı tarafından yapılan suç duyurusu dilekçesinde, 31 Mart 2019'da gerçekleştirilen İBB Başkanlığı seçiminin 6 Mayıs'ta iptal edildiği, yenilenen seçimde Belediye Başkanı olarak seçilen Ekrem İmamoğlu'nun 4 Kasım 2019'daki basın açıklamasında kurul üyelerine hakaret içeren beyanda bulunduğu belirtiliyor.

İddianamede, İBB Başkanlığı seçiminin 6 Mayıs 2019'da YKS tarafından iptal edildiği nazara alındığında, söylemin kamu görevlisi olan ve kurul halinde çalışan mağdurlara yönelik olduğu hususunda tereddüt bulunmadığı kaydedilerek, "Her ne kadar şüphelinin suç tarihi itibarıyla İBB Başkanı olarak görevini yapmakta olduğu görülse de soruşturma konusu eylemin şüphelinin kişisel suçu olarak değerlendirilmesinde zaruret bulunmaktadır." ifadesi yer alıyor.

Bu kanaatin yüksek yargı içtihatlarıyla da desteklendiği aktarılan iddianamede, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre Ekrem İmamoğlu'nun üzerine atılı suçu işlediği ve kamu davası açılması için gereken yeterli şüphe seviyesine ulaşıldığı anlatılıyor.

İddianamede, bu kapsamda Ekrem İmamoğlu'nun o dönem YSK Başkanı olan Sadi Güven ile 10 YSK üyesine yönelik zincirleme şekilde "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret" suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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Kaynak: AA

Yüksek Seçim Kurulu, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Başkanı İmamoğlu'nun, YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İBB Başkanı İmamoğlu'nun, YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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