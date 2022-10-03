İBB Başkanı İmamoğlu'ndan "Eli İstanbul'da gözü başka yerde" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap - Son Dakika
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İBB Başkanı İmamoğlu'ndan "Eli İstanbul'da gözü başka yerde" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap

03.10.2022 18:12

İBB Başkanı İmamoğlu, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro açılışını yaptığı sırada, "Eli İstanbul'da gözü başka yerde olanların eksiğini biz tamamlıyoruz" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Benim hayat boyu elim işimde oldu gözüm başka bir yerde olmadı" sözleriyle cevap verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB)Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Gaziosmanpaşa Erkek Öğrenci Yurdu'nun açılışı dolayısıyla bugün düzenlenen törende gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini ima ederek kullandığı "Eli İstanbul'da gözü başka yerde olanların eksiğini biz tamamlıyoruz" sözünün hatırlatılması üzerine İmamoğlu, "Benim hayat boyu elim işimde oldu, gözüm başka bir yerde olmadı gerçekten. İlgilendiğim alanla çok konsantre bir insanım. Bu Gaziosmanpaşa'da hem özel öğrenci yurdunu eminim ki siz gezince çok seveceksiniz birazdan açıyoruz. Birazdan Enstitü İstanbul İSMEK kursunu açıyoruz. Yarınki ve daha sonraki iki açılışta bütün kamu görevlilerini de davet ediyoruz. Gelenlerin de başımızın üstünde yeri var." dedi.

İmamoğlu konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Bu deyişi tabii ki kabul etmiyorum. Keşke orada bizleri de davet etseler, keşke olabilsek bir arada. Zaten olduğumuzda ne olur ki çok çok aynı terazide insanlar karşısındaki yöneticileri görürler. Günü geldiğinde de ölçer biçer ona göre karar verirler. Bir arada olmaktan kaçınan, bir arada olmaktan geri duran anlayışı anlamakta zorluk çekiyorum. Zira onların yönettikleri her bütçenin her kuruşu bana da ait. Benim de yönettiğim her bütçenin her kuruşu da başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere onlara ait. Biz aynı bütçeyi yönetiyoruz, milletimize ait. Güzel ve faydalı işler üretmeye gayret ediyoruz. O bakımdan o az önce de söyledim. Tabii ki metro hattının yapılması çok güzel bir şey, her ne kadar 7 yıl sürmüşse de ama önemli bir katkı. Sabiha Gökçen ilk defa metroya kavuşmuş oldu. Keşke bu kadar geç olmasaydı. Kaç yıl oldu değil mi Sabiha Gökçen açılalı? İlk defa metroya kavuştu. Metrosu olan havalimanını kapattılar. Şimdi metrosu olmayan diğer havalimanına da metro yapmak için çırpınıyoruz.

"PARASI BÜTÇEMİZDEN HEMEN KESİLMEYE BAŞLAYACAK"

Neyse bunlar eksikler ama hayırlı olsun her şeye rağmen. Daha kötüsü, yani o yapılan havalimanına yapılan metronun parası bizim bütçemizden hemen kesilmeye başlanacak. ve yaptığımız hesaplara göre yeni kararnameyle 2019'da biz seçildikten sonra ortaya konan karara göre aylık kesinti rakamı tam 36 kat büyüyecek. Arkadaşlarımın yaptığı çalışmadaki beklenti yaklaşık 150 milyon lira, yani 3 sene civarında bir zaman diliminde parası bizden çıkacak. O finansman bize o şekilde verilse biz onu zaten yapardık. Bu şekilde kesileceği ortada olduktan sonra.

"VAKİT GEÇ OLMADAN AÇILIŞLARIMIZIN BİRKAÇ TANESİNE KATILIRSA SEVİNİRİZ"

Bu bakımdan her şeye rağmen metro İstanbul'umuza lazım. Hayırlı uğurlu olsun. Biz de bu sene bitmeden 3 metro hattımızda daha açılış yapacağız. Diğerlerini de önümüzdeki sene ve bir sonraki seneye hazırlıyoruz. Ben yine bütün metrolarımıza, o dönemde kimse Cumhurbaşkanı veya yönetici onları davet ettik, etmeye de devam edeceğiz. 7-8 sekiz ay içerisinde epeyce açılışımız var. Vakit geç olmadan birkaç tanesine katılırsa seviniriz Sayın Cumhurbaşkanım."

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Ekrem İmamoğlu'ndan 'Sabiha Gökçen Metrosu' Tepkisi: 'Metro İçin, 2019 Öncesine Göre 36 Kat Daha Fazla Para Ödeyeceğiz' Ekrem İmamoğlu'ndan 'Sabiha Gökçen Metrosu' Tepkisi: 'Metro İçin, 2019 Öncesine Göre 36 Kat Daha Fazla Para Ödeyeceğiz' İMAMOĞLU ALINGANLIK OLARAK SÖYLEMİYORUM, SORUMLULUKLARINI HATIRLATIYORUM İMAMOĞLU ALINGANLIK OLARAK SÖYLEMİYORUM, SORUMLULUKLARINI HATIRLATIYORUM
Kaynak: ANKA

Sabiha Gökçen, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Başkanı İmamoğlu'ndan 'Eli İstanbul'da gözü başka yerde' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap - Son Dakika

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SON DAKİKA: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan "Eli İstanbul'da gözü başka yerde" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap - Son Dakika
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