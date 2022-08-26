İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Gülşen'in tutuklanması hakkında dikkat çeken sözler: Artık bu bir seferberlik mücadelesi - Son Dakika
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İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Gülşen'in tutuklanması hakkında dikkat çeken sözler: Artık bu bir seferberlik mücadelesi

26.08.2022 13:18

Şarkıcı Gülşen'in verdiği bir konserde imam hatiplilere yönelik söylediği sözler nedeniyle tutuklanmasına tepki gösteren İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Türkiye'de bu anlamsız süreci yaşatan aklın sona ereceği zamana doğru hep birlikte gidiyoruz. İşte bu mücadele de bir seferberlik mücadelesi. Bu, siyasi bir mücadele değil. Bir kişinin dediği değil; adaletin, hukukun işletildiği bir ülke istiyoruz" şeklinde konuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Pendik'teki Hasan İzzettin Dinamo Kütüphanesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun nisan ayında verdiği bir konserde imam hatiplilere yönelik söylediği sözler nedeniyle tutuklanmasına tepki gösterdi. İmamoğlu şu ifadeleri kullandı;

"Bir kişi, ettiği bir söz üzerine, bir kişi istiyor diye bir sanatçı hapse atılıyorsa bu olmaz. Yanlış yaptı diye, bir insanı üzdü diye, sadece o insanın duygularını rencide etti diye hapse atılıyorsa olmaz. Hata yapmış olabilir, hakaret etmiş olabilir ama hakkı hapis değildir. Hukukun yerine geldiği ortamlar, adaletin varlığı ancak, bizim önümüze az önce bahsettiğim ışığı yakabilir. Aksi takdirde çok sıkıntılı bir ortamı hepimize yaşatabilir. Hukuk ve adalet, bir kişi için değil. Hukuk ve adalet, toplum içindir, insanlık içindir, herkes içindir; kuralları evrenseldir.

"HUKUK VE ADALETİN KURALLARI VARDIR"

Dolayısıyla biri hakaret ettiğinde 'ne güzel laf etti', biri hakaret ettiğinde 'hemen hapse atalım' yolculuğu değildir hukuk, adalet. Hukuk ve adaletin kuralları vardır, cezası yapılacağı zaman ya da ifa edileceği zaman uygulanma biçiminde eşitlik vardır. Hukuk ve adalet artık tüm dünyada öylesi tartışılıyor ki nereye giderseniz gidin aynı uygulamalarla muhatap olmanın mücadelesi verilmektedir.

"ADALETSİZLİĞİ, HUKUKSUZLUĞA DÖNÜK YAPILAN BÜTÜN HAMLELERİ KINIYORUZ"

Türkiye'de bu anlamsız süreci yaşatan aklın sona ereceği zamana doğru hep birlikte gidiyoruz. İşte bu mücadele de bir seferberlik mücadelesi. Bu, siyasi bir mücadele değil. Gerçekten toplumun akılla, bilimle, eşitlikle, özgürlükle, adaletle buluşma mücadelesi. Bu manada bu yolculuğun, bu aklın dışındaki tüm tutumları kınıyoruz. Adaletsizliği, hukuksuzluğa dönük yapılan bütün hamleleri kınıyoruz. Bir kişinin dediği değil; adaletin, hukukun işletildiği bir ülke istiyoruz."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Gülşen'in tutuklanması hakkında dikkat çeken sözler: Artık bu bir seferberlik mücadelesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Gülşen'in tutuklanması hakkında dikkat çeken sözler: Artık bu bir seferberlik mücadelesi - Son Dakika
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