İmamoğlu: Sadece "150 Günde 150 Proje" Kapsamında Tam 24 Yeşil Alanı İstanbullularla Buluşturacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri Boğluca Yaşam Vadisi'ni hizmete açtı. Projenin açılışını MHP'li Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'la birlikte yapan İmamoğlu, "Orada yetişen çocukların daha özgür, üretken ve yaratıcı olduklarını göreceksiniz. Doğayla buluştukları takdirde geleceğe de umutla bakan bireylere dönüşüyorlar. İstanbul'un her noktasında projelerimiz devam ediyor. Sadece '10 Günde 150 Proje" açılışları döneminde tam 24 yeşil alan projemizi İstanbullularla buluşturacağız" dedi.

İBB, "150 Günde 150 Proje" maratonu kapsamında, Silivri Boğluca Yaşam Vadisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Dört etaptan oluşan projenin yaklaşık 64 bin metrekarelik 1 ve 2'nci etapları İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Konuşmasında altyapı ve su sorununu çözmek için dün Şile'de önemli projeleri hayata geçirdiklerini söyleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, doğudan batıya şehrin 39 ilçesine aynı hizmeti vermekte kararlı olduklarını vurguladı. İmamoğlu şunları söyledi:

"HER YERE EŞİT HİZMET GETİRMEKTEN ONUR DUYARIZ: Bizim için hizmetin; partisi, siyaseti, ayrımcılığı olmaz. Her yere eşit hizmeti götürmekten büyük onur duyarız. Partizanlığın ve kayırmacılığın milletimize olan zararı ve onlara verdiği huzursuzluğu, onlara verdiği keyifsizliği hepimiz yaşarız, biliriz bunu. Bunun o partisi, bu partisi de olmaz. Bunu sildiğimiz, attığımız an; inanın çok daha keyifli, çok daha güzel günlere kavuşuruz.

BİR AVUÇ İNSANIN DEĞİL TOPLUMUN MUTLU OLMASININ YAŞATTIĞI GURUR TARİFSİZ: Adil, yeşil, yaratıcı İstanbul vizyonuyla kente milyonlarca metrekare yeşil alan kazandırdık '150 Günde 150 Proje' kapsamında her gün yeni bir altyapı, üretim fabrikaları ya da restorasyonu tamamladık. Moda İskelesi'nin ne kadar mutluluk verdiğini görüyorum. 100 yıl önce yapılmış bir iskeleyi aslına uygun bir biçimde insanımıza kazandırmanın topluma verdiği huzur, milyonlarca paylaşım, milyonlarca teşekkür. Bunun özü ne biliyor musunuz? Biz asil bir milletiz. Asaletimiz, aslımıza olan düşkünlüğümüze ve ona gösterilen hürmete duyduğumuz saygıya dayalı bir asalet. Moda İskelesi'ni açılışından itibaren on binlerce insanın gelip gitmesi tam da buna işaret. Bahsettiğiniz yapının tabanı inanın bu kadar değil. Ama oradaki esas mesele 20-25 beş yıldır oranın o kuruma, bu şahsa, o kişiye, kötü kullanımlara tabi edildikten sonra; çekip alınarak vatandaşa ait bir zemine oturtulmasının etkisinden bahsediyorum. Onun için vatandaşın isteğine, maneviyatına, duygularına hitap ettiğiniz zaman bir avuç insanın mutluluğu değil, milletimizin mutluluğuna bakarak hizmetlerinizi yönlendirdiğiniz zaman o mutluluğun size verdiği huzuru, gururu tarif edemem.

24 YEŞİL ALAN İSTANBULLULARLA BULUŞTURACAĞIZ: İstanbul, kesinlikle yeşil bir şehir olmalı. Bir insanın kapısından çıktıktan sonra bir parkla buluşması, bir yeşil alanla buluşması; çocukların orada özgürce oynayabilmeleri çok ama çok kıymetli.

Yeşil alanların insana kattığı huzuru İstanbul'un her sathına yaymakla yükümlüyüz. Orada yetişen çocuklar daha özgür, orada yetişen çocuklar daha üretken, daha yaratıcı; doğa ile buluştukları taktirde geleceğe de umutla bakan bireylere dönüşüyor. İstanbul'un her noktasında projelerimiz devam ediyor. Sadece bu proje açılışları döneminde tam 24 yeşil alan projemizi İstanbullularla buluşturacağız.

KURBAĞALARIN BİLE TERK ETTİĞİ DEREDE BUGÜN BALIKLAR YÜZÜYOR Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemimde 700 bin metrekarelik Yaşam Vadisi'ni şehre kazandırdık. Şehrin birçok noktasında yeşil alan projeleri devam ediyor. Sarıyer'de temeli atılan Yaşam Vadisi'nin 100 bin metrekarelik birinci etabı yıl sonuna kadar ziyarete açılacak. Baltalimanı'nda işgalleri kaldırarak şehrin ortasında büyük bir yeşil alan el ettik. Atatürk Kent Ormanı'nda yıllarca kapalı devre bir alan olarak kaldı. Niçin öyle saklanmış? Bir milyon 200 yüz bin metrekarelik metroyla ulaşılabilen bir alan. Lütfen bir gün ziyarete gidin. Kadıköy'de yıllarca yine hayatımızı negatif etkilemiş Silivri'deki hemşerilerimin de bildiği, hatta Kars'tan Edirne'ye kadar adı duyulan Kurbağalıdere. Kurbağaların bile terk ettiği Kurbağalı Dere'den bahsediyorum. Ama şimdi kurbağaların hatta balıkların geri döndüğü Kurbağalıdere var.

CUMHURBAŞKANINA BAKANLARA BURADAN TEŞEKKÜR ETMEYİ YÜREKTEN İSTERİM. AMA BANA BUNU YAŞATMADILAR: Silivri Belediyesi Cumhur İttifakı içerisinde kreş için yer tahsisi yapan tek belediye. İş birliği nedeniyle Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'a teşekkür ediyorum. Tahsis etti, biz de yaptık. Keşke her belediye bunu yapsa. İş birliğinden biz kaçmıyoruz ki. Bu güzel bir şey. Buralarda birbirimize teşekkür edeceğiz. Bu vaadi işte birbirine olan iyi niyetli yaklaşımla yapamadığı ya da geç kaldığı yerde biz yine desteğe hazırız. Volkan Bey Silivri'de hizmet ederken başka Silivrililer var da biz hizmet ederken başka Silivriler mi var? İnsanımıza hizmet ediyoruz. İlçe belediye başkanlığı yaptım. Benim yaşadığım sıkıntıları ben Volkan Bey'e çektirmem. Bu anlayış, ülkemize yayılmalı. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu kürsüden teşekkür edebileceğimiz bir iş birliğimiz olsa keşke. Sayın Cumhurbaşkanına, bakanlara buradan teşekkür etmeyi yürekten isterim. Bana bunu yaşatmadılar, yaşatmıyorlar. Keşke yaşatsalar."

VOLKAN YILMAZ: İBB İLE İŞ BİRLİĞİNE DEVAM EDECEĞİZ

İBB ile iş birliğiyle Boğluca Yaşam Vadisi'ni ilçeye kazandırdıklarını kaydeden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, "Belediye başkanları, yerel hizmet makamları siyasetin karıştırılmaması, siyasetten ari tutulması, siyasi mülahazalardan uzak tutulması gereken yerler. Sizlerin vergileriyle yapılan hizmetler. Kreş yerlerinin tahsislerinde, engelsiz yaşam alanı merkezlerinin, tuvaletlerin ve birçok projede İstanbul Büyükşehir Belediyemizle iş birliği yaptık. İş birliği yapmaya devam etmeyi düşünüyoruz" dedi.

TOPLAM 245 BİN AKTİF YEŞİL ALAN

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, projeyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Toplamda 2,5 kilometre uzunluğundaki vadinin 1,3 kilometrelik kısmını oluşturan 1 ve 2'nci etabını İstanbul Büyükşehir Belediyemiz 3 ve 4'üncü etabı Silivri Belediyesi üstlendi. Vadinin tüm etapları tamamlandığında dere hattı boyunca kesintisiz bir şekilde yürüyebileceği 245 bin metrekare aktif yeşil alan İstanbullulara kazandırılmış olacak. Silivri Boğluca Yaşam Vadisi 1'inci ve 2'nci etaplarında bisiklet yolu, çocuk oyun alanları, oturma ve dinlenme alanları fonksiyonunun yanı sıra binden fazla ağaç ve 10 binden fazla çalı dikimiyle zenginleştirilmiş bölge halkının nefes alacağı bir alan haline döndürüldü."