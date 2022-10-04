İmamoğlu'ndan, kendisine "emek hırsızı" diyen Bakan Karaismailoğlu'na sert yanıt: Ben emek hırsızlığını bilmem ama sayın bakan bilir - Son Dakika
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İmamoğlu'ndan, kendisine "emek hırsızı" diyen Bakan Karaismailoğlu'na sert yanıt: Ben emek hırsızlığını bilmem ama sayın bakan bilir

04.10.2022 14:58

Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu hakkında, "Metronun maliyeti bize ait" diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bu tweet'in karşılığı emek hırsızlığıdır. 16 milyon insanın emeğinin hırsızlığıdır" ifadelerine yer verdi. Bunun üzerine Bakan Karaismailoğlu'na İmamoğlu, "Ben emek hırsızlığı diye bir kavramı anlamam bilmem ama sayın bakan bilir" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve hükümet cephesi arasındaki metro maliyeti tartışması devam ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı Metro su hakkında, "Bugün açılışı yapılan metro hattının maliyeti İBB tarafından karşılanmaktadır. Yani, aslında tüm ülkede olduğu gibi yatırımların tek sahibi kıymetli vatandaşlarımızdır. Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu İstanbul'umuza hayırlı olsun" şeklinde tweet attı. İmamoğlu'nun tweetine Ulaştırma Bakanlığı cephesi ise tepki gösterdi.

"EMEK HIRSIZLIĞIDIR"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise İmamoğlu'nun tweetine katıldığı CNN Türk canlı yayınından yanıt verdi. Karaismailoğlu, "Bu tweet'in karşılığı emek hırsızlığıdır. 16 milyon insanın emeğinin hırsızlığıdır. Çünkü çalışma arkadaşlarımızın alın teri vardır. Siz akşam keyif yaparken 16 saniyelik tweet'le arkadaşlarımızın emeğini çalamazsınız. Buna konuşacak bir şey yok. Cevap vermeye değmez. Bir adam çıkmış bir tanesi keyif yaparken tweet atarak üstüne çıkmaya çalışıyor" dedi.

"SAYIN BAKAN BİLİR"

Bugün "150 Günde 150 Proje" maratonu kapsamında 15 Eylül'de faaliyete geçen Zafer Mahallesi'ndeki Esenyurt Erkek Öğrenci Yurdu'nu ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu Bakan'ın açıklamalarının sorulması üzerine "Ben emek hırsızlığı diye bir kavramı anlamam, bilmem ama sayın bakan bilir" diye konuştu.

YORUMLAR
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Bakan Karaismailoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun 'Metronun maliyeti bize ait' iddiasına cevap verdi: Bu bir emek hırsızlığıdır Bakan Karaismailoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun 'Metronun maliyeti bize ait' iddiasına cevap verdi: Bu bir emek hırsızlığıdır EKREM İMAMOĞLU ESENYURT ERKEK ÖĞRENCİ YURDUNU ZİYARET ETTİ EKREM İMAMOĞLU ESENYURT ERKEK ÖĞRENCİ YURDUNU ZİYARET ETTİ
Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adil Karaismailoğlu, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu'ndan, kendisine 'emek hırsızı' diyen Bakan Karaismailoğlu'na sert yanıt: Ben emek hırsızlığını bilmem ama sayın bakan bilir - Son Dakika

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SON DAKİKA: İmamoğlu'ndan, kendisine "emek hırsızı" diyen Bakan Karaismailoğlu'na sert yanıt: Ben emek hırsızlığını bilmem ama sayın bakan bilir - Son Dakika
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