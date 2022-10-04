İmamoğlu'ndan, kendisine "emek hırsızı" diyen Bakan Karaismailoğlu'na sert yanıt: Ben emek hırsızlığını bilmem ama sayın bakan bilir

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve hükümet cephesi arasındaki metro maliyeti tartışması devam ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı Metro su hakkında, "Bugün açılışı yapılan metro hattının maliyeti İBB tarafından karşılanmaktadır. Yani, aslında tüm ülkede olduğu gibi yatırımların tek sahibi kıymetli vatandaşlarımızdır. Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu İstanbul'umuza hayırlı olsun" şeklinde tweet attı. İmamoğlu'nun tweetine Ulaştırma Bakanlığı cephesi ise tepki gösterdi.

"EMEK HIRSIZLIĞIDIR"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise İmamoğlu'nun tweetine katıldığı CNN Türk canlı yayınından yanıt verdi. Karaismailoğlu, "Bu tweet'in karşılığı emek hırsızlığıdır. 16 milyon insanın emeğinin hırsızlığıdır. Çünkü çalışma arkadaşlarımızın alın teri vardır. Siz akşam keyif yaparken 16 saniyelik tweet'le arkadaşlarımızın emeğini çalamazsınız. Buna konuşacak bir şey yok. Cevap vermeye değmez. Bir adam çıkmış bir tanesi keyif yaparken tweet atarak üstüne çıkmaya çalışıyor" dedi.

"SAYIN BAKAN BİLİR"

Bugün "150 Günde 150 Proje" maratonu kapsamında 15 Eylül'de faaliyete geçen Zafer Mahallesi'ndeki Esenyurt Erkek Öğrenci Yurdu'nu ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu Bakan'ın açıklamalarının sorulması üzerine "Ben emek hırsızlığı diye bir kavramı anlamam, bilmem ama sayın bakan bilir" diye konuştu.