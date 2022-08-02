İmamoğlu: "Dünyanın Çocuklara Emanet Edilmesi Gerektiğini Bütün Yöneticilerin Birinci Vazifesi Olarak Kabul Etmesi Gerekiyor"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde "Dünyanın herkese ait olduğunu, sınırlar ülkeleri belirlese de aslında bütün insanların bu dünyaya hizmet etmesi gerektiğini ve dünyaya zarar vermeden işte bu güzel çocuklara emanet edilmesi gerektiğini bütün yöneticilerin birinci vazifesi olarak kabul etmesi gerekiyor" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün açılışı yapılan Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde konuştu. İmamoğlu'na konuşmasından sonra festival hediyesi olarak, el sanatları ve ahşap boyama sanatçısı Hidayet Aldemir'e ait ahşap oyması verildi. İmamoğlu burada şunları söyledi:

"Büyükşehir belediye başkanı olduğumda kesinlikle bu festivalin adı İstanbul Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali olmalı diye söylemiştim. İstanbul'un en güzel festivallerinden birisini yapıyor. Şu manzaranın güzelliği herkesin içine umut saçıyor. Onun için bir kez daha teşekkürler sevgili Hasan Akgün.

İstanbul'u adil, yeşil ve yaratıcı bir şehir olarak tariflemiştik. Bu senenin teması 'ekoloji'. Dünyanın herkese ait olduğunu, sınırlar ülkeleri belirlese de aslında bütün insanların bu dünyaya hizmet etmesi gerektiğini ve dünyaya zarar vermeden işte bu güzel çocuklara emanet edilmesi gerektiğini bütün yöneticilerin birinci vazifesi olarak kabul etmesi gerekiyor. Biz binlerce yıllık tarihi olan bu güzel İstanbul'un en değerli misyonunun bölgesine barış, çevresine huzur, kendi insanlarına sağladığı değerli yaşam kalitesi ile bütün dünyaya örnek bir şehir olmak prensibi vardır. Bunu sağlamak için çok çalışıyoruz; biliyoruz ki, sadece 16 milyon İstanbullu için değil, sadece 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için değil, bütün dünyanın göz bebeği olarak izlediği İstanbul'un bir başka sorumluluğu da 8 milyar dünyaya, insanlığa örnek bir şehir olmasıdır. Bu misyonla dünya kenti İstanbul'a hizmet etmeye devam ediyoruz. Bizim de ilk konularımızdan birisi ekoloji… Bu manada bu güzel tema ile festivali şenlendirdiği ve özel bir kavram taşıdığı içinde teşekkürler Hasan Akgün.

Son olarak elbette ki, İstanbul'un da Büyükçekmece'nin de bütün ülkemizin de çok güzelliklere ihtiyaçları var. O güzellikler içeresinde de Hasan Akgün başkanımızın tariflediği buraya sığmamakta elbette ki gözetilmeli."