İMAMOĞLU:  MÜTEAHHİTLER TEK TARAFLI FESİH HAKKINI KULLANDI - Son Dakika
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İMAMOĞLU:  MÜTEAHHİTLER TEK TARAFLI FESİH HAKKINI KULLANDI

02.08.2022 15:33

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattında incelemelerde bulundu.

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattında incelemelerde bulundu. İmamoğlu daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Durdurulduğu iddia edilen hatlarla ilgili soru üzerine İmamoğlu, "Bizim durdurduğumuz hiçbir hat yok. Hatların iki tanesi; Pendik-Kaynarca- Tuzla hattı ve Kirazlı- Halkalı hattının durdurulma sebebi şu: Malum Cumhurbaşkanlığı bir genelge çıkarttı ve yüzde 10 bitirimin altında kalan işlerle ilgili müteahhitler, tek taraflı sözleşmelerini feshedebiliyorlar. Kirazlı-Halkalı ve Pendik-Kaynarca-Tuzla hattı da bu oranın altında duruyordu, bir tanesi çok az bir limitle. ve bu haklarını müteahhitler biz istemememize rağmen, kullandılar" dedi.

"Biz de şimdi ikisiyle ilgili, yeni ihale hazırlığı içerisindeyiz. Hatta bu ayın içinde hızlıca ihaleye çıkıp, iki hatta da yolumuza devam edeceğiz" diyen İmamoğlu, "Göztepe-Ataşehir ve Ümraniye hattımız da bizim en çok önem verdiğimiz, Anadolu yakasında Dudullu- Bostancı hattı gibi, çok önem verdiğimiz hatlardan bir tanesi. Sebebi nedir? Şundan öncelikli olması: Malum 'Finanskent'in, daha doğrusu 'Finans Merkezi'nin devlet tarafından yapılması, birçok bankanın oraya taşınacak olması ve bu metro hattının da onun altından geçiyor olması. Yani biz aldığımızda, bu metro hattı neredeyse sıfır düzeyindeydi. Süreci biz başlattık ve hızlı bir biçimde yürüttük. İşte bugün görüyoruz ki, 2 yıldan biraz fazla bir zamanda TBM kazılarını bitirmiş olduk. Bu anlamda etkili bir biçimde devam ediyor. Vardiyalı sisteme arkadaşlar geçtiler. En yoğun şantiyelerimizden bir tanesi. Öz kaynakla desteklediğimiz bir proje durumunda" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Ekrem İmamoğlu, Ataşehir, Kaynarca, Halkalı, Pendik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İMAMOĞLU:  MÜTEAHHİTLER TEK TARAFLI FESİH HAKKINI KULLANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: İMAMOĞLU:  MÜTEAHHİTLER TEK TARAFLI FESİH HAKKINI KULLANDI - Son Dakika
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