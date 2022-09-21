İmamoğlu 'Erteleme' Kararını Öğrencilerin Arasında Yanıtladı: Boş İşlerle Uğraşmasınlar, Şu Gençlere Bakın, Esas Gerçek Burada - Son Dakika
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İmamoğlu 'Erteleme' Kararını Öğrencilerin Arasında Yanıtladı: Boş İşlerle Uğraşmasınlar, Şu Gençlere Bakın, Esas Gerçek Burada

21.09.2022 12:35

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu; Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın duruşmasında verilen erteleme kararını, ziyaret ettiği İstanbul Erkek Lisesi çıkışında aldı. İmamoğlu, “Ne yazık ki olmaması gereken bir dava sürdürülüyor. Boş işler bunlar. Dolu iş burası işte; çocuklar, gençler, gelecek, yaşam, hayat… Bunların üreteceği şeyler. Bizim onlara bir gelecek hazırlamamız. Boş işlerle uğraşmasınlar. Bir an önce bu defteri kapatsınlar isterim. Şu gençlere bakın, esas gerçek burada” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu; Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın duruşmasında verilen erteleme kararını, ziyaret ettiği İstanbul Erkek Lisesi çıkışında aldı. İmamoğlu, "Ne yazık ki olmaması gereken bir dava sürdürülüyor. Boş işler bunlar. Dolu iş burası işte; çocuklar, gençler, gelecek, yaşam, hayat… Bunların üreteceği şeyler. Bizim onlara bir gelecek hazırlamamız. Boş işlerle uğraşmasınlar. Bir an önce bu defteri kapatsınlar isterim. Şu gençlere bakın, esas gerçek burada" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 13 bin oy farkla kazandığı 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin iptal edilmesi üzerine yaptığı basın açıklamasında, YSK Başkanı'na ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davaya bugün Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Mahkeme, tanık dinlenilmesi ve DVD çözümlemesinin yapılması için duruşmayı 11 Kasım 2022 tarihine erteledi.

İmamoğlu, mahkemenin verdiği erteleme kararını ziyaret ettiği İstanbul Erkek Lisesi çıkışında aldı. Konuyla ilgili ilk açıklamasını, okulun merdivenlerinde, öğrencilerin arasında yapan İmamoğlu şunları söyledi.

"BOŞ İŞLERLE UĞRAŞMASINLAR. BİR AN ÖNCE BU DEFTERİ KAPATSINLAR İSTERİM: Olmaması gereken bir dava süreci yaşanıyor. Delillerin dinlenmesi, şahitlerin dinlenmesi süreçleriyle Kasım'a uzatılmış. Ama zaten ne yazık ki olmaması gereken bir dava sürdürülüyor. Boş işler bunlar. Dolu iş burası işte; çocuklar, gençler, gelecek, yaşam, hayat… Bunların üreteceği şeyler. Bizim onlara bir gelecek hazırlamamız. Mesele bu. Diğeri boş. Boş işlerle uğraşmasınlar. Bir an önce bu defteri kapatsınlar isterim. Şu gençlere bakın, esas gerçek burada"

"EKREM BAŞKAN 'SARI' DESENE"

Okul Müdürü Hüseyin Sarı ve öğretmenlerle bir araya gelen İmamoğlu'nun, o sırada teneffüste bulunan öğrencilerin, "Ekrem Başkan 'sarı' desene" tezahüratına da karşılık verdi.

YORUMLAR
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YSK üyelerine 'ahmak' diyen Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı dava ertelendi! Kaftancıoğlu toplanma çağrısı yapmıştı YSK üyelerine 'ahmak' diyen Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı dava ertelendi! Kaftancıoğlu toplanma çağrısı yapmıştı İMAMOĞLU: OLMAMASI GEREKEN BİR DAVA SÜRDÜRÜLÜYOR İMAMOĞLU: OLMAMASI GEREKEN BİR DAVA SÜRDÜRÜLÜYOR
Kaynak: ANKA

Yüksek Seçim Kurulu, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu 'Erteleme' Kararını Öğrencilerin Arasında Yanıtladı: Boş İşlerle Uğraşmasınlar, Şu Gençlere Bakın, Esas Gerçek Burada - Son Dakika

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SON DAKİKA: İmamoğlu 'Erteleme' Kararını Öğrencilerin Arasında Yanıtladı: Boş İşlerle Uğraşmasınlar, Şu Gençlere Bakın, Esas Gerçek Burada - Son Dakika
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