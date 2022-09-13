İstanbul'da Suya 40,38 Oranında Zam Yapıldı - Son Dakika
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İstanbul'da Suya 40,38 Oranında Zam Yapıldı

13.09.2022 16:56
İstanbul'da Suya 40,38 Oranında Zam Yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nde, suya yüzde 40,38 oranında zam kararı oybirliğiyle kabul edildi.

OKTAY YILDIRIM

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, suya yüzde 40,38 oranında zam kararı oybirliğiyle kabul edildi.

İBB Meclisi'nde, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) üçüncü olağanüstü genel kurulu toplandı. İBB Saraçhane binasında Meclis 1. Başkan Vekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplanan genel kurulda, suya zam teklifi görüşüldü.

İSKİ, YÜZDE 99,8 ORANINDA ZAM TEKLİFİNDE BULUNDU

Oturumda İSKİ, artan personel, elektrik ve doğal gaz giderleri nedeniyle suya yüzde 99,8 oranında zam teklifinde bulundu. Konutlarda 0-15 metreküp arası için metreküp fiyatı 16,65 TL, 16-30 metreküp arası için 24,90 TL, 31 metreküp ve üzeri için 34,50 TL önerildi.

ZAM OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, İSKİ'nin yüzde 100'e yakın teklifini fahiş bulduklarını belirtti. Gökkuş; AKP, MHP, CHP, İYİ Parti grupları olarak 0,15 metreküp 1. kademe konut için 11,69 TL, 16-30 metreküp arası için 17,56 TL önerdiklerini açıkladı. Bütün kademeler için toplam yüzde 40,38'lik zam oybirliğiyle kabul edildi.

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İSTANBUL'DA SUYA YÜZDE 40.38 ZAM GELDİ İSTANBUL'DA SUYA YÜZDE 40.38 ZAM GELDİ İstanbul'da suya yüzde 40.38 zam geldi (1) İstanbul'da suya yüzde 40.38 zam geldi (1)
Kaynak: ANKA

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, İstanbul, İSKİ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Suya 40,38 Oranında Zam Yapıldı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

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SON DAKİKA: İstanbul'da Suya 40,38 Oranında Zam Yapıldı - Son Dakika
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