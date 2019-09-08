Son Dakika Haberleri: İstanbul Büyükşehir Belediyes'inden Yenikapı'daki araçlarla ilgili açıklama
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İstanbul Büyükşehir Belediyes'inden Yenikapı'daki araçlarla ilgili açıklama

7 dakika önce

İBB'den Yenikapı'daki araçlarla ilgili açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyes'inden Yenikapı'daki araçlarla ilgili açıklama, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Yavuz Erkut, Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili yaptığı açıklamada, "2 haziran 20 haziran dönemi arasında sadece 399 araçtan sinyal gelmiştir. Bu da 100 aracın nerede görev yaptığı konusunda soru işareti doğuruyor." dedi.


İhtiyaç dışı 730 hizmet aracının sergilendiğini belirten Yavuz Erkut, 730 aracın yanı sıra nisan, mayıs ve haziran aylarında da 517 binek aracın kiralanan şirketlere iade edildiğini söyledi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yavuz Erkut, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 01:30 
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