İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 61 İtfaiye Eri ve 6 Zabıta Memuru Alcak - Son Dakika
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 61 İtfaiye Eri ve 6 Zabıta Memuru Alcak

24.07.2022 11:16
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 61 İtfaiye Eri ve 6 Zabıta Memuru Alcak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 61 itfaiye eri ve 6 zabıta memuru olmak üzere 67 personel alacak. 30 Yaşını doldurmamış, ilgili bölümlerden mezun, KPSS’den en az 70 puan almış adaylar, 5-9 Eylül arasında e-devlet üzerinden başvurabilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 61 itfaiye eri ve 6 zabıta memuru olmak üzere 67 personel alacak. 30 Yaşını doldurmamış, ilgili bölümlerden mezun, KPSS'den en az 70 puan almış adaylar, 5-9 Eylül arasında e-devlet üzerinden başvurabilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre 61 adet itfaiye eri ve 6 adet zabıta memuru kadrosu için personel alımı yapacağını, Resmi Gazete'de yayınlanan ilanla duyurdu.

Belediye'nin alım yapacağı itfaiye eri kadroları için; İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik önlisans programlarının birinden mezun olan, en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olan, 30 yaşını doldurmamış olan ve KPSS'den en az 70 puan alan adaylar başvurabilecek.

Zabıta memurluğu kadroları için; Mahalli İdareler, Mahalli İdareler (Zabıta), Yerel Yönetimler önlisans programlarının birinden mezun olan, 30 yaşını doldurmamış ve KPSS'den en az 70 puan adaylar başvurabilecek.

Kadrolara başvurmak isteyen ve gerekli şartları taşıyan adaylar, yazılı ve uygulamalı sınava katılabilmek için 5 - 9 Eylül 2022 tarihinde, https://www.turkiye.gov.tr/ibb-is-basvurusu adresinden başvurabilecek.

(Görüntü: Arşiv)

YORUMLAR
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Bingöl'de otomobilin motor kısmına giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı Bingöl'de otomobilin motor kısmına giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı Aracın motor kısmına giren yılan itfaiye tarafından çıkartıldı Aracın motor kısmına giren yılan itfaiye tarafından çıkartıldı
Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Zabıta, KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 61 İtfaiye Eri ve 6 Zabıta Memuru Alcak - Son Dakika

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