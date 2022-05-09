İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Sayaç Uygulamasına Geçiyor - Son Dakika
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Sayaç Uygulamasına Geçiyor

09.05.2022 13:51
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Sayaç Uygulamasına Geçiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sayaçları uzaktan okuyacak teknolojiyi hayata geçiriyor. İlk uygulamaya İSKİ haziran ayında pilot bölgelerde başlayacak. Fiziksel sayaç okumalarda yaşanan sorunlar ortadan kalkacak. Su aboneleri için başlayacak uygulamaya, testlerin ardından doğal gaz sayaçları da dahil edilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sayaçları uzaktan okuyacak teknolojiyi hayata geçiriyor. İlk uygulamaya İSKİ haziran ayında pilot bölgelerde başlayacak. Fiziksel sayaç okumalarda yaşanan sorunlar ortadan kalkacak. Su aboneleri için başlayacak uygulamaya, testlerin ardından doğal gaz sayaçları da dahil edilecek.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, belediye sayaç okumadaki sorunların aşılması için akıllı sayaç uygulamasına geçecek. Pilot bölge olarak belirlenen Esenler ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'ndeki TOKİ Konutları ile Beykoz ilçesi Riva Mahallesi'nde Düşler Vadisi Riva Konut Projesi'ndeki su sayaçları uzaktan okunacak. Esenler'de 2 bin 124, Beykoz'da bin 500 konutta haziran ayından itibaren projeye başlanacak. Sistemin devreye girmesiyle birlikte İBB personel ve maliyet açısından önemli tasarruf ve verimlilik sağlayacak.

2022'DE 20 BİN AKILLI SAYAÇ

Teknolojiyi hizmetlerine uyarlama ilkesiyle akıllı sayaç altyapısını hayata geçirdiklerini kaydeden İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, 2022 yılında toplam 20 bin adet akıllı sayaca geçişi tamamlamayı planladıklarını paylaştı. İstanbul genelinde belirli noktalarda test çalışmaları yaptıklarını aktaran Mermutlu, "Akıllı sayaç projesiyle her ay abonenin konutuna giderek gerçekleştirdiğimiz okuma işlemlerini uzaktan yapabileceğiz. Yine açma-kapama gibi işlemleri de uzaktan gerçekleştirebileceğiz. Ayrıca İstanbullulara tüketim değerleri ile ilgili de anlık bilgi sunabileceğiz. Bütün bunları gerçekleştirirken hem zamandan hem de maliyetlerden ciddi bir tasarruf da sağlayacağız. Şu an test aşamasındayız. Verimli olması halinde İstanbul geneline yayılmasını hedefliyoruz" dedi.

VERİLER UZAKTAN ALINACAK

İBB iştiraki İSTTELKOM'un telekomünikasyon altyapı kısmını üstlendiği projede, LoRaWAN (Uzun Menzilli Geniş Alan Ağı) teknolojisi kullanılıyor. 'LoRaWAN' haberleşme sistemini sayaç okuma, açma, kapama gibi işlemlerin uzaktan kontrollü bir şekilde yapılacağını aktaran İSTTELKOM AŞ Genel Müdürü Yücel Karadeniz, proje sayesinde saha iş gücü maliyetlerinde tasarruf elde ederek ekonomik katkılar sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

LORAWAN NASIL ÇALIŞIYOR?

İSTTELKOM'dan verilen bilgiye göre, LoRaWAN verilerin uzak mesafeye, çift yönlü, açık kaynak, güvenilir, düşük güç tüketimi ve maliyetle aktarılmasını sağlayan kablosuz IoT haberleşme teknolojisi. Radyo frekans aralıklarını kullanan LoRa, açık alanda 15 km'ye kadar mesafede bağlantı kurabilirken, uç noktada bağlı cihazlar 8 yıldan 15 yıla kadar sorunsuz olarak iletişimi sürdürebiliyor.

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Kaynak: ANKA

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