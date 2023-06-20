İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı Şafak Duran terör örgütü üyeliği suçlamasıyla 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı Şafak Duran terör örgütü üyeliği suçlamasıyla 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı Şafak Duran terör örgütü üyeliği suçlamasıyla 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

20.06.2023 20:50

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde sosyal hizmet uzmanı olarak çalışan Şafak Duran, terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanmıştı. Duran'ın yargılandığı davada mahkeme, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Duran, suçlamaları reddederek adil yargılanma talebinde bulundu.

Terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde sosyal hizmet uzmanı olarak çalışan Şafak Duran 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Şafak Duran kimdir? Şafak Duran neden ceza aldı?

ŞAFAK DURAN KİMDİR?

İstanbul'da terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı Şafak Duran'ın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Duran'ın 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

ŞAFAK DURAN NEDEN CEZA ALDI?

Duruşmada esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapan sanık Duran, "Hakkımdaki ihbardan sizlerin çalışmaları vesilesiyle haberim oldu. Kötü niyetli birinin davranışı olarak görüyorum. Hayatımın hiçbir döneminde ne silah ne de yasa dışı bir faaliyetim olmadı. Benim böyle fotoğraflarım, yaşam tarzım yoktur. Silaha karşı bir insanım. Fotoğrafların orijinallerine de hala erişemedim. Tanık olarak dinlenen kişiler de beni ilk kez gördüklerini söylediler. Çalıştığım İBB'de gözaltına alındım. Hakkımda linç kampanyaları yürütüldü. Böyle bir süreç için kurban mı seçildim hala bilmiyorum, politikayı da sevmem. Hayatım boyunca gece gündüz demeden çalıştım iyi bir noktaya gelmek için. Politik çekişmeler uğruna bir insanın hayatının yerle bir edileceğini bizzat yaşayarak öğrenmiş oldum. Geçen hafta üniversite sınavına girdim, hala umudum var. Adil yargılanacağı düşünmüştüm ama tutuklu kaldığım süre bana hayal kırıklığı yaşattı. Ben hala ve hala adalete inanıyorum. Adalet talep ediyorum. Beraatımı ve tahliyemi istiyorum" ifadelerini kullandı. Sanık avukatları ise müvekkillerinin beraatını ve tahliyesini talep etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Şafak Duran'ın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı Şafak Duran terör örgütü üyeliği suçlamasıyla 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı Şafak Duran terör örgütü üyeliği suçlamasıyla 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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