İstanbul Büyükşehir Belediyesi, cemevlerine temizlik ve benzeri hizmetleri ücretsiz verecek - Son Dakika
Son Dakika Dünya İstanbul Büyükşehir Belediyesi, cemevlerine temizlik ve benzeri hizmetleri ücretsiz verecek - Son Dakika Dünya

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, cemevlerine temizlik ve benzeri hizmetleri ücretsiz verecek

6 saat önce

İBB, cemevlerine temizlik ve benzeri hizmetleri ücretsiz verecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, cemevlerine temizlik ve benzeri hizmetleri ücretsiz verecek, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), cemevlerinin temizlik ve benzeri hizmetlerini belediye bütçesinden karşılayacak.


İBB Meclisi ocak ayı ikinci oturumu, Saraçhane'deki başkanlık binasında Meclis 1. Başkanvekili Göksel Gümüşdağ başkanlığında gerçekleştirildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 08:43 
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