Son Dakika › Dünya › İstanbul Büyükşehir Belediyesi, cemevlerine temizlik ve benzeri hizmetleri ücretsiz verecek - Son Dakika Dünya
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, cemevlerine temizlik ve benzeri hizmetleri ücretsiz verecek
6 saat önce
İBB, cemevlerine temizlik ve benzeri hizmetleri ücretsiz verecek
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), cemevlerinin temizlik ve benzeri hizmetlerini belediye bütçesinden karşılayacak.
İBB Meclisi ocak ayı ikinci oturumu, Saraçhane'deki başkanlık binasında Meclis 1. Başkanvekili Göksel Gümüşdağ başkanlığında gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 08:43
Son Dakika İmamoğlu, Erdoğan'a verdiği mektupta "Cumhurbaşkanım" diyerek hitap etmiş Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlarına ödenecek maaş belli oldu İmamoğlu'nun seçim vaadi olan 'anneler için ücretsiz ulaşım uygulaması' hayata geçiyor Son dakika: Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektupla ilgili ilk açıklama