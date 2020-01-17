İstanbul Büyükşehir Belediyesi, cemevlerine temizlik ve benzeri hizmetleri ücretsiz verecek - Son Dakika
Son Dakika Dünya İstanbul Büyükşehir Belediyesi, cemevlerine temizlik ve benzeri hizmetleri ücretsiz verecek - Son Dakika Dünya

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, cemevlerine temizlik ve benzeri hizmetleri ücretsiz verecek

6 saat önce

İBB, cemevlerine temizlik ve benzeri hizmetleri ücretsiz verecekView on euronews.

İBB, cemevlerine temizlik ve benzeri hizmetleri ücretsiz verecekView on euronews

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, cemevlerine temizlik ve benzeri hizmetleri ücretsiz verecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 08:21 
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