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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, cemevlerine temizlik ve benzeri hizmetleri ücretsiz verecek
6 saat önce
İBB, cemevlerine temizlik ve benzeri hizmetleri ücretsiz verecekView on euronews.
İBB, cemevlerine temizlik ve benzeri hizmetleri ücretsiz verecekView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 08:21
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