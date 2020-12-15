İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sokak köpeklerini Gebze'ye bıraktı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, topladıkları sokak köpeklerini Kocaeli 'nin Gebze ilçesine bırakırken yakalandı. Gebze Belediyesi zabıta ekipleri, köpekleri bırakanlar hakkında işlem başlattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gebze Belediyesi ekiplerince sokak köpeklerini bölgeye bırakırken, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Olay, Gebze'nin Balçık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Bölgede çalışan Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri personeli, üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi logosu bulunan araçla alana sokak köpeklerinin bırakıldığını fark etti. Aracı durdurarak, içindeki kişiye ne yaptığını soran çalışanlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çeşitli yerlerden topladıkları köpekleri Gebze'ye getirip, bıraktığını öğrendi. Bunun üzerine zabıta ekiplerine haber verildi. Tutanak hazırlayan Gebze Belediyesi zabıta ekipleri, olayı gerçekleştirenler hakkında idari işlem başlattı.'BURAYI İSTANBUL ZANNETTİK' DEMİŞLERKonuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz , "Bizim bölgemize zaman zaman özellikle de CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından araçlarla hayvan bırakılıyor. Bizim arkadaşlarımız bunları yakaladıkları halde iyi niyet çerçevesinde basına, medyaya servis yapılmadı. Bu bir kez değil, defalarca tekrar edilen bir hadise. Bir de pişkin pişkin, 'Ben burayı İstanbul zannettim' diye konuşuyor. Böyle bir pişkinlik olabilir mi? Siz bu hayvanları nereye boşalttığınızı, boşalttığınız o yerin hangi ilçe olduğunu bilmiyor olamazsınız. Dolayısıyla dışarıdan gelen hayvanları buraya boşaltıyorlar. Bu boşaltılan hayvanlar, kanun gereği buraya ait hayvan statüsünde değiller. Bunlar dışarıdan geldiler. Biz bu hayvanları alıp barınağa götürdüğümüz zaman onları bulundukları yerden almış sayılamayız. O yüzden de biz dışarıdan gelen hayvanları alıp, eğer kısırlaştırılması gerekiyorsa kısırlaştırmaya götürüyoruz veya barınağa gitmesi gerekiyorsa barınağa götürüyoruz" dedi.HAYVANLARI BIRAKIRKEN GÖRÜNTÜLENDİLERSokak köpeklerini araçla getirerek, bölgeye bırakan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gebze Belediyesi ekiplerince cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, kendisini savunan İBB personelinin, bölgenin İstanbul sınırlarında kaldığını düşündüğü için köpekleri buraya bıraktığını söylediği anlar yer aldı.

Öte yandan bölgede hayvan hareketliliğini gözlemlemek için kurulan fotokapanla da 12 Nisan 2019'da benzer olayın kaydedildiği ortaya çıktı. Fotokapana yansıyan görüntülerde, üzerinde İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü logosu olan minibüsün bölgeden hızla uzaklaştığı ve çevredeki köpeklerin aracın peşinden koştuğu görülüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.