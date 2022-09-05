İBB Genel Sekreteri Çağlar'dan Hatice Sultan ve Fehime Sultan yalılarına ilişkin açıklama - Son Dakika
Üye Girişi

İBB Genel Sekreteri Çağlar'dan Hatice Sultan ve Fehime Sultan yalılarına ilişkin açıklama

05.09.2022 18:17
İBB Genel Sekreteri Çağlar'dan Hatice Sultan ve Fehime Sultan yalılarına ilişkin açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Hatice Sultan ile Fehime Sultan yalılarının İBB uhdesinden alınarak kamu hazinesine tescil edildiğini belirterek, "Bugün 8'e karşı 1 oy ile bu karar alınmış durumda.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Hatice Sultan ile Fehime Sultan yalılarının İBB uhdesinden alınarak kamu hazinesine tescil edildiğini belirterek, "Bugün 8'e karşı 1 oy ile bu karar alınmış durumda. İdari yargı yoluna gideceğiz. Yargının vereceği kararla bu mülkün yeniden İBB'ye tescil edileceğini düşünüyoruz." dedi.

Beşiktaş Ortaköy'de bulunan Hatice Sultan ile Fehime Sultan yalılarıyla ilgili "Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu Toplantısı" İstanbul Valiliğinde yapıldı.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yapan İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, toplantıda Hatice Sultan ve Fehime Sultan yalılarının İBB uhdesinden alınıp kamu hazinesine tescil edildiğini söyledi.

Çağlar, 1950 yılında Maliye hazinesine tabi olan bu mülklerin 1964 yılında İl Özel İdaresine verildiğini belirterek, "2009 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile THY ve DO&CO İkram Hizmetleri AŞ'nin ortaklığındaki şirkete otel yapılmak üzere devrediliyor. Sözleşmede 3 yıl içinde restore edilerek otel olarak açılacağı belirtilmesine halen restore edilmedi, otel haline getirilmedi. 2014 yılında İl Özel İdareleri kapatıldığında bu mülkler İBB'ye veriliyor ve otel yapılmak üzere bugüne kadar gelen süreç yaşanıyor." diye konuştu.

"İdari yargı yoluna gideceğiz"

Sözleşmedeki şartların yerine getirilmediğinden bahisle sözleşmenin iptali için süreç başlatıldığını dile getiren Çağlar, "2014 yılında İBB'ye verilen bu mülkler bugün yapılan toplantıyla '1950 yılında burası kamu hazinesinindi' denilerek yeninden kamu hazinesine tescili amaçlanmıştır. Bugün 8'e karşı 1 oy ile bu karar alınmış durumda. İdari yargı yoluna gideceğiz. Yargının vereceği kararla bu mülkün yeniden İBB'ye tescil edileceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

İBB CHP Meclis Üyesi Ülkü Sakalar ise hukuki gerekçe olarak sunulan gerekçenin hukukla ilgisi olmadığını savunarak, karara tepki gösterdi.

İBB Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Doğan Subaşı da konuyu yargıya taşıyacaklarını kaydetti.

YORUMLAR
500
Kadın cinayetinin arkasından yasak aşk çıktı Kadın cinayetinin arkasından yasak aşk çıktı HATİCE VE FEHİME SULTAN  YALILARI HAZİNEYE DEVREDİLDİ HATİCE VE FEHİME SULTAN  YALILARI HAZİNEYE DEVREDİLDİ
Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Hatice Sultan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Genel Sekreteri Çağlar'dan Hatice Sultan ve Fehime Sultan yalılarına ilişkin açıklama - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:57 Beşiktaş maçında yaşanan olaylara ilişkin Ankaragücü'nden açıklama: Asla tasvip etmiyoruz
17:54 Uyarıları dinlemeyen Meksikalıyı timsah parçaladı
17:35 Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı! 5 futbolcu listeye eklenmedi
17:33 Şevket Çoruh'tan 16 yıldır oynadığı Arka Sokaklar'a veda: Mesut'la son dakikaya kadar ter döktüm
17:01 Şarkıcı Yeliz hastalığını ilk kez açıkladı: Kan testinden sonra lösemi olduğumu öğrendim
16:47 CHP liderinin "Uzlaşılırsa ben adaylığa hazırım" sözleri muhalifleri çılgına çevirdi: Kılıçdaroğlu aday olma
16:46 Silivri Cezaevi'nin adı 'Marmara' oldu! Belediye Başkanı talep etmişti
16:42 Fenerbahçe, Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı! Jesus yeni transferin üzerine çizik atarak kadroya almadı
16:41 Ankaragücü maçında saldırgan taraftara müdahale eden Josef, sessizliğini bozdu: Neden kart gördüğümü anlamakta güçlük çekiyorum
16:31 Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kötü ekonomi' yorumu: Toplumun yüzde 90'ı namaz kılmıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 18:18:25. #1.13#
SON DAKİKA: İBB Genel Sekreteri Çağlar'dan Hatice Sultan ve Fehime Sultan yalılarına ilişkin açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement