AKOM'dan İstanbul için sağanak yağış uyarısı - Son Dakika
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AKOM'dan İstanbul için sağanak yağış uyarısı

09.08.2022 16:53
AKOM'dan İstanbul için sağanak yağış uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM)'dan yapılan açıklamada, İstanbul bu gece yarısından itibaren yağışlı havanın etkisi altına girdiği, Çarşamba ve Perşembe günleri etkili olması beklenen yağışlara karşı tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağışlı havanın 11 Ağustos Perşembe akşam saatlerine kadar süreceğini bildirdi.

İBB'den yapılan açıklamada, kentin bu gece yarısından itibaren yağışlı havanın etkisi altına gireceği belirtildi.

Yağışların yarın gün içerisinde etkisini artırması ve yağış anında kuvvetli rüzgarla beraber yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanağın beklendiği aktarılan açıklamada, yağışlı havanın 11 Ağustos Perşembe akşam saatlerine kadar etkili olabileceği kaydedildi.

Kentte yağışlı havayla birlikte şimşek ve yıldırım gibi hava olaylarının da beklendiği ifade edilen açıklamada, kısa süreli ve ani bastıran sağanaklar şeklinde etkili olması beklenen yağışların bazı bölgelerde normalin üzerinde olmasının öngörüldüğü bildirildi.

Açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunması konusunda vatandaşlar uyarıldı.

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Kaynak: AA

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