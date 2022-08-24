AKOM'dan İstanbul için dolu ve sağanak yağış uyarısı - Son Dakika
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AKOM'dan İstanbul için dolu ve sağanak yağış uyarısı

24.08.2022 11:38
AKOM'dan İstanbul için dolu ve sağanak yağış uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM)'dan yapılan açıklamada, İstanbul bugün öğle saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkisi altına gireceği, Saat 22.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM)'dan yapılan açıklamada, İstanbul bugün öğle saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkisi altına gireceği, Saat 22.00'e kadar etkili olması beklenen yağışla birlikte bazı bölgelerde dolu yağışına karşı tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul'da saat 13.00 itibariyle etkili yağış bekleniyor. İstanbul genelinde kuvvetli, yer yer şiddetler sağanak yağmur beklendiği duyuruldu. Saat 22.00'e kadar etkili olması beklenen yağışlarla birlikte bazı bölgelerde dolu yağışı da bekleniyor" denildi. Ayrıca yağışlı havanın Cuma akşam saatlerine kadar etkili olabileceği de belirtildi.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul'da saat 13.00 itibariyle etkili yağış bekleniyor. Saat 22.00'e kadar etkili olması beklenen yağışlarla birlikte bazı bölgelerde dolu yağışı da bekleniyor. Yoğun şimşek ve yıldırımla birlikte yağış anında kuvvetli rüzgarın yer yer saatte 50 km hıza çıkma ihtimali bulunuyor. Özellikle çatı uçmalarına karşı tedbirli olunması istendi. Ani bastırma ihtimali bulunun yağışların göllenmelere, kot seviyesinin altında kalan kesimlerde su baskınlarına, yağışın şiddetine göre de derelerde taşkınlara neden olabilir. Cuma akşam saatlerine kadar İstanbul genelinde etkili olması beklenen serin ve yağışlı havaya karşı tedbirli olunması öneriliyor" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel AKOM'dan İstanbul için dolu ve sağanak yağış uyarısı - Son Dakika

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