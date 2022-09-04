Çubuklu Arabalı Vapur İskelesi binası sosyal yaşam merkezine dönüştürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Çubuklu Arabalı Vapur İskelesi binası sosyal yaşam merkezine dönüştürüldü

04.09.2022 14:49
Çubuklu Arabalı Vapur İskelesi binası sosyal yaşam merkezine dönüştürüldü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), atıl durumdaki Çubuklu Arabalı Vapur İskelesi binasını yenileyerek, sosyal yaşam merkezine dönüştürdü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), atıl durumdaki Çubuklu Arabalı Vapur İskelesi binasını yenileyerek, sosyal yaşam merkezine dönüştürdü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çubuklu Arabalı Vapur İskelesi Sosyal Yaşam Merkezi, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ve İBB İştiraki Şehir Hatları AŞ Genel Müdürü Sinem Dedetaş'ın katıldığı törenle hizmete açıldı.

Açıklamada, törendeki konuşmasına yer verilen İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, "150 Günde 150 Proje" çalışmasıyla 3 yıldır yapılan hizmetleri birer birer İstanbullularla buluşturduklarını belirtti.

İBB'nin 2022 bütçesinin yaklaşık yarısını yatırımlara ayırdıklarını aktaran Çağlar, bu kapsamda ulaşım yatırımlarına ve denizin toplu ulaşımdaki payını arttırmaya yönelik yatırımlara önem verdiklerini ifade etti.

Bu kapsamda, İstanbul'un sosyal yaşamına, kültür ve sanat hayatına da dokunmaya gayret ettiklerini anlatan Çağlar, Moda İskelesi'nden sonra bugün de Beykoz'a da bir sosyal alan kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Atıl durumdaki Çubuklu Arabalı Vapur İskelesi binası eğitim ve toplantı salonu, çoklu çalışma alanları, Yeşil İstanbul Doğa Bilimleri Kitaplığı, Vapur Kafe ile sosyal bir alan haline getirildi.

Projeyle, ulaşım hizmetinden faydalanan kişiler haricinde isteyen tüm vatandaşların faydalanabileceği bir oturum ve faaliyet alanı oluşturuldu.

YORUMLAR
500
İsviçre'nin, Adnan Oktar'la evlendirilmek istenen çocuğun özel dosyalarını suç örgütüne verdiği ortaya çıktı İsviçre'nin, Adnan Oktar'la evlendirilmek istenen çocuğun özel dosyalarını suç örgütüne verdiği ortaya çıktı CHP'li belediyeden Tarsus'un il olması için imza kampanyası CHP'li belediyeden Tarsus'un il olması için imza kampanyası Atilla Özdemiroğlu'nun kızı Lidya Özdemiroğlu, 31 yaş büyük sevgilisini savundu: Yaş önemli değil Atilla Özdemiroğlu'nun kızı Lidya Özdemiroğlu, 31 yaş büyük sevgilisini savundu: Yaş önemli değil
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çubuklu Arabalı Vapur İskelesi binası sosyal yaşam merkezine dönüştürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:13 CHP'li belediyeden Tarsus'un il olması için imza kampanyası
13:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İzmir'i unutma, bir gece ansızın gelebiliriz" sözleri sonrası Yunanistan: NATO'ya bildirdik
12:34 HDP'li Sezai Temelli, PKK'lı ve HDP'li Semra Güzel'in tutuklanması sonrası haddini aştı: Bu memleketi başınıza mutlaka yıkacağız
11:41 Motosiklet kazasında can veren 17 yaşındaki kardeşini gören ağabey: Ne olur annem görmesin
11:21 Çin'in Chengdu kentinde 157 yeni vaka çıkınca kapanma uygulandı! Çinliler market ve pazarlarda birbirini ezdi
11:14 İsviçre'nin, Adnan Oktar'la evlendirilmek istenen çocuğun özel dosyalarını suç örgütüne verdiği ortaya çıktı
11:03 Çocukları kediyle kandırdı! Kocaeli'nde küçük kız çocuğunu soyarak fotoğraflarını çeken sapık mahalleli tarafından linç edildi
11:02 Akaryakıtta dalgalanma devam ediyor! Motorin yükselirken benzin fiyatı düşecek
11:01 Ömer Tuğrul İnançer 76 yaşında vefat etti
11:00 Hadise "Küçük Bir Yol" şarkısını söylerken bir anda ağlamaya başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2022 14:49:45. #1.11#
SON DAKİKA: Çubuklu Arabalı Vapur İskelesi binası sosyal yaşam merkezine dönüştürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement