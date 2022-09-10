İBB, metrobüs kazasından önce şoförün yardım istediği anları yayınladı: Ambulans çağırın çok kötü oluyorum

Dün akşam saatlerinde Avcılar mevkii metrobüs yolunda meydana gelen kazada iki metrobüs kafa kafaya çarpışmıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, 117 kişinin yaralandığı öğrenilmişti.

ORTALIK TOZ DUMAN OLDU

Kazanın hemen ardından oluşan panik çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde ortalığın toza dumana karıştığı görülürken, dumanların E-5 karayolunu kapladığı anlar kameraya yansıdı.

YARDIM İSTEĞİ KAMERADA

Kaza anından hemen önce ise rahatsızlanan şoförün görüntüleri ve ses kaydı yayınlandı. Görüntülerde metrobüs şoförünün baygınlık geçirdiği 'Ambulans çağırın çok kötü oluyorum' dediği duyuluyor. Kayıtlarda aracın 36 km hızla gittiği ve şoförün yardım istediği görülüyor.

"RAHATSIZLIK GEÇİRDİĞİ SES KAYDINDAN, GÖRÜNTÜLERDEN ORTADA"

Kazanın sebebine ilişkin konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaptığı açıklamada "117'ye yakın insan hastaneye sevk edildi. Şu an itibaren hastanede 10'un biraz üzerinde insanın hastanede kaldığını söyleyebilirim. Yaralı sayısı 10 civarında. Ameliyat görünen hastamız şu an için bize ulaşmadı. 2 hastamız ameliyat edildi, bunlardan ikisi de şoförlerimiz. Deneyimli şoförlerimiz var. Rahatsızlanan şoförlerimiz 2012'den beri metrobüs hattında çalışan şoförümüz. Rahatsızlık geçirdiği ses kaydından, görüntülerden ortada. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına varıncaya kadar ilgilendiğimiz belirtmek isterim. Ben de vatandaşlarımızı hastanede ziyaret ettim. Eğer ihmal var ise bu konuda hangi mevkide olursa olsun gerekli idari uygulamaların yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.