Ekrem İmamoğlu'ndan 'Sabiha Gökçen Metrosu' Tepkisi: "Metro İçin, 2019 Öncesine Göre 36 Kat Daha Fazla Para Ödeyeceğiz"

Haber: OKTAY YILDIRIM - Kamera: ADEM KARABAYIR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hizmete alınan Pendik Tavşantepe- Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı açılışına davet edilmemesine tepki gösterdi. İmamoğlu ayrıca, "Bakanlığın bu metroya ayırdığı bütçe yaklaşık 4,5 milyar lira. Bu parayı da biz, Büyükşehir Belediyesi olarak ödemeye başlıyoruz an itibariyle. 2019'da biz yönetimi devraldıktan sonra yapılan yönetmelik değişikliğiyle biz, 36 kat daha fazla bir bedelle geri ödemesini yapıyor olacağız. Yaklaşık 3 yıl içerisinde, harcanan bu para, bizim bütçemizden geriye ödenecek. Dolayısıyla bunu da haksız buluyoruz" dedi.

İBB, "150 Günde 150 Proje" maratonu kapsamında, Gaziosmanpaşa Erkek Öğrenci Yurdu ve Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Enstitü İstanbul İSMEK'in bugün açılışını yaptı.

Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki yurt ile Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'ndeki Enstitü İstanbul İSMEK açılışları, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'nın katılımıyla yapıldı.

İBB Başkanı İmamoğlu, yurt açılışında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ ŞANSLI: Türkiye Cumhuriyeti şanslı. Niçin? Bir gençliğe hitabemiz var. 'Zor koşullarda nasıl ayağa kalkılır, nasıl mücadele edilir ve gençlik bir millet için ne ifade eder'i, çok değerli bir biçimde bize tanımlayan bir önder, Atatürk emanet etti. Mustafa Kemal Atatürk, 38 yaşında Samsun'a ayak bastı. 38 yaşında Samsun'a ayak basan Mustafa Kemal Atatürk, gencecik bir insanımızdı, liderimizdi. O bakımdan gençlerin sorumluluğu, gençlerin bilinci, gençlerin ortaya koyabileceği yetenekleri çok fazla. O bakımdan, bu ülkenin her daim iyi hizmet alması gereken ve geleceğe dair hizmet edilmesi noktasında onların önünü açmak, onlara eğitimde, birçok hususta katkı sunmak hepimizin sorumluluğu.

GENÇLERE FIRSAT EŞİTLİĞİ YARATMAK EN BÜYÜK SORUMLULUĞUMUZ: Biz, Cumhuriyet'imizin 100. yılında, umutla yürüyen genç bir ülkeyiz. Ülkemizin ve şehrimizin ortalama yaşı yaklaşık 32-33 civarında. O bakımdan gençlere eğitimde, barınmada, iş imkanında fırsat eşitliği yaratmak, onlara hizmet etmek en büyük sorumluluğumuz. Onların işsizlikle ilgili sorunlarının çözümünde, sosyal kültürel ihtiyaçlarını karşılamakta ve de onlara yaşam tarzı dayatmak değil, yaşam tarzlarında onlara katkı sunmaya devam edeceğiz. Biz, ne yazık ki tek bir yatak kapasitesi dahi olmayan bir belediyeyi devraldık. Bu anlamda, zaten seçim vaatlerimizde olan yurt imkanını sağlama hususunda hızlıca harekete geçtik. Pandemiden dolayı, bu hareketimizi geçen yıl faaliyete sokabildik. ve 600'ün biraz üzerindeki sayımızla hizmetimize başladık. Şimdi 3 bine yaklaştık. Seneye bu rakamı 5 bine çıkartmak istiyoruz. O bakımdan insanlarımıza, yani İstanbul'a gelen gençlerimizin anne ve babalarına teminat veriyoruz ki güvenli, sağlıklı, pırıl pırıl, en üst seviyede hizmet alabilecekleri bir yurt imkanını burada sevgili gençlerimize veriyoruz.

HİÇBİRİSİ BURAYA TORPİLLE GİRMEDİ: Yurt başvurularını dijital ortamda alıyoruz. Hiçbirini tanımayız. Hiçbirisinin yakını, dostu, eşi, akrabası değiliz. 'Hepsi bizim evladımız' diyerek adil bir tercihle onları yurtlarına kavuşturmanın da onurunu ve keyfini yaşıyoruz. Bunun şahidi de burada bulunan ve bulunmayan sevgili gençlerimiz. Hiçbirisi buraya torpille girmedi. Bu anlayışla bu güzel ortamı sağlamanın, bu özgürlükçü ve eşitlikçi ortamı sağlaman keyfini yaşıyoruz. Yurtlarda kalan öğrencilerden İstanbul'un insan kaynağı olarak da faydalanacağız. Az önce değerli Gaziosmanpaşa Belediye Başkan'ımız söyledi. Hem Gençlik Merkezi'nden bahsetti hem diğer hizmetlerinden bahsetti. Ki ben de daha önceki Gaziosmanpaşa ziyaretimde iki tane kütüphanesini gezdim. Keyifli, gençlerle dolu dolu kütüphanelerdi. Aynı zamanda onlar, birer Gaziosmanpaşalı, birer İstanbullu olarak davranacaklar. Buranın fırsatlarından, imkanlarından faydalanacaklar. Belki geleceklerine dair ama bilim insanı ama bürokrat ama iş insanı, hangi hususta olursa olsun, İstanbul'a hizmet etme noktasında da adımlarını atmış olacaklar."

ŞU ANDA İNŞAATI DEVAM EDEN, OCAK-ŞUBAT AYINA YETİŞECEK YURTLARIMIZ DA VAR: Ama burada durmuyoruz. Şu anda yurt inşaatı devam edenler; ocak, şubat ayına yetişecek olanlar da var. ve onun yanı sıra bazı atıl, kendimize ait binaları da yurda dönüştürerek kapasitemizi büyüttüğümüz, kendi yurtlarımızı yaptığımız projelerimiz de devam ediyor. Bilgisayar çalışma odaları, yemekhanesi, spor salonu, çamaşırhanesi, ütü odaları... Aynı zamanda buralar 24 saat sıcak suyuyla, jeneratörüyle beraber kesintisiz imkan sağlayan bir ortamı da var edecek. Bütün bu bahsettiğim imkanlar kaç lira? Kişi başı 950 lira. Yani aslında biz, gençlerimize gizli bir fırsat yaratıp, onlara burs da vermiş oluyoruz İstanbul halkı adına. Burs demişken; İBB'nin bursla ilgili bu seneki kapasitesi 75 bin öğrenciye çıktı. Yani 75 bin öğrenciye yıllık 4 bin 500 lira burs imkanı sağlıyor olacağız. Devam eden başvurularımıza, İstanbul'da ikamet eden gençlerimiz başvurularını yapsınlar. Onlar da değerlendirilmeye alınıyor.

BUNUN KARŞISINDA DURMAK ANAYASA'YA KARŞI DURMAK DEMEKTİR: Çok tartışılan, sabahtan beri de benim basından aranmama neden olan bir hususa bir cevap vermek istiyorum. Dün bir paylaşım yaptım. Paylaşımımın sebebi şu: Benim, açılan metroyla ilgili, 'Bunu da kendi hizmetimiz olarak anlatacağımızı veya söyleyeceğimizi' ifade eden konuşmalar yapıldı. Birincisi şu; elbette ben de orada olmak isterdim. Oraya davet edilmek isterdim. Çünkü, her yerde söyledim, bu ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanımız. Bu ülkenin İstanbul'da seçilmiş belediye başkanı, belediye başkanımız. Gaziosmanpaşa'da seçilmiş belediye başkanı, belediye başkanımız. Bunun karşısında durmak, Anayasa'ya karşı durmak demektir. Hiçbir bireyin böyle bir hakkı olmaz, olamaz. O bakımdan, elbette orada olmayı isterdim. Ancak bu şekilde bir açıklamadan sonra, ister istemez bir beyanda bulunduk. Çünkü biz, oraya davet edilmeliydik. Çünkü o yapılan metroların maliyetleri bizim bütçemizden kesiliyor. İstanbul halkı, yapılan bu metronun parasını geriye ödüyor bakanlığa.

İBB DE BİZİM, BAKANLIK DA: Şunun altını çizmek lazım. Bakanlık da bizim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bizim. Birbirinden farkı yok. Her birisi 86 milyon insanımızın. Ben, bugüne kadar, 3,5 yıl içerisinde iki açılışa davet edildim. İkisine de icabet ettim. Koca İstanbul'da iki açılışa davet edildim. Bunu ben, alınganlık olarak söylemiyorum. Sadece sorumluluklarını hatırlatıyorum. Ama ben, her gittiğim yere herkesi davet etmeye devam ediyorum. Niçin biliyor musunuz? Bu bir lütuf değil. Etmeliyim, etmek zorundayım. Ahlaki olarak da etmeliyim, aynı zamanda centilmenlik olarak da etmeliyim. Dinlemeliyim. Dinlemezsem ben hizmet üretemem. Başkanımız, az önce kendi hizmetlerini ifade etti. Bizim hizmet için de teşekkür etti. Beklediği hizmetlerin de altını çizdi. 'Metroda gecikiyorsunuz. Bu konuda da sizden hassasiyet bekliyorum' dedi. Bundan daha güzel bir şey olamaz. Değişim olmak zorundadır. Başka türlüsünü bu gençlerimize anlatamayız.

AYLIK KESİNTİ 2019 ÖNCESİNE GÖRE TAM 36 KAT DAHA FAZLA: Şu anda bakanlığın, bildiğim kadarıyla bu metroya ayırdığı bütçe yaklaşık 4,5 milyar lira. Bu parayı da biz, Büyükşehir Belediyesi olarak ödemeye başlıyoruz an itibariyle. ve daha öncekine göre aylık kesintisi, 2019 öncesine göre tam 36 kat daha fazla. 2019 yılı içerisinde, biz yönetimi devraldıktan sonra yapılan yönetmelik değişikliğiyle beraber biz, 36 kat daha fazla bir bedelle geri ödemesini yapıyor olacağız. Bunun anlamı ne biliyor musunuz? Yaklaşık 3 yıl içerisinde, harcanan bu para, bizim bütçemizden geriye ödenecek. Dolayısıyla bunu da haksız buluyoruz. Bunun da belediyeler tarafından geri ödenmesinin güç bir maliyet olduğunun altını çiziyoruz. O bakımdan, bu konuda da bir düzenlemeyi, merkezi idareden ve hükümetten diliyor ve istiyoruz. Her ne kadar geç olduysa da 2015'ten bu yana, yaklaşık 7 yılda bitmiş olsa da Sabiha Gökçen'e İstanbul'un Kadıköy-Tavşantepe hattının bağlanmasıyla bir havalimanımıza daha metroyla ulaşabilme fırsatının yakalanmasından ötürü, geçmişten bugüne emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum.

HİZMETİ PAYLAŞMANIN HİÇ KİMSEYE ZARARI OLMAZ: Biz, hizmetlerimize devam edeceğiz. Hizmet yapanlara teşekkür etmeye devam edeceğiz. Hizmet yapıldığında, bunu paylaşarak sevinci ve başarıyı büyütmenin hiç kimseye zararı olmaz, faydası olur. Buluşuruz, birbirimizi anlarız, birbirimizi tanırız. Bu manada katkı sunan, bu güzel yurdun da açılışına emek koyan bütün yol arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Gençlerimize hep birlikte iyi bakacağız. Gaziosmanpaşa Belediyemizin de buradaki gençlere olan güzel hizmetlerinin onlara fayda sağlayacağını biliyorum. Sizlere de aynı şekilde gençlerimizi emanet etmiş oluyoruz sevgili Başkan'ım. Yurdumuz, ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun."

USTA: KİRALARIN YÜKSEK OLMASINDAN DOLAYI YURTLARIN ARTIK HER YERDE YAPILMASI ZARURETİ OLUŞTU

İBB'nin açtığı yurdun gençlere ve İstanbul'a hayırlı olması temennilerini ileten Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Usta, şunları söyledi:

"Her şeyden önce Gaziosmanpaşa'da böyle bir mekanın yapılıyor olması ve buradaki gençlerimizi barındırması, bizim açımızdan anlamlı ve önemli. Bu bina inşa edilirken, yapan müteahhide, kişiye 'Burada ne yapacaksınız' diye sorduğumuz zaman, 'Henüz bir şey planlamamıştık' demişti. 'Özel Yurt Alanı'na alınma talebiyle geldikten sonra, yurt olma talepleri bizi de heyecanlandırmıştı. Bugün, bunun açılışı vesilesiyle bir aradayız. Emeği geçenlere de teşekkür ediyorum. Özellikle pandemi sonrasında İstanbul'da yurt talebi oldukça arttı. Özellikle, iki yıl eğitim uzaktan olunca yurtlara ve özel mekanlara artan talep karşılığında fiyatların, kiraların yüksek olmasından dolayı yurtların artık her yerde yapılması zarureti oluştu. İstanbul'da, bildiğim kadarıyla Kredi Yurtlar Kurumu'nun 41 bin yurt kapasiteli bir hizmeti var. Yeterli mi? Elbette değil. Ama yerel yönetimlere de bunlar artırmak, bu konuda destek olmak görevi düşüyor. İnşallah bunları artırmaya da devam edeceğiz."

ALTAY: BİRİLERİ SENİ ÇEKEMİYOR, HAZMEDEMİYOR, ELLERİNDEN GELSE YOK ETMEK İSTİYOR; SEN ALDIRMA

Açılış kurdelesinin kesilmesi sırasında kısa bir konuşma yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da şunları söyledi:

"Ben, Denizli'de, 5 öğrenci, mutfak dahil bir göz oda, tuvaleti dışarıda bir evcikte, barakada okudum. Onun için bu yurtların değerini ve önemini de çok iyi biliyorum. Çok teşekkür ediyorum kardeşlerim adına, İstanbul adına. Size hep söylüyorum; 'Birilerini kızdırıyorsun, birileri seni çekemiyor, hazmedemiyor, ellerinden gelse yok etmek istiyor; sen aldırma' diye. Bırak çekemesinler. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı'mız burada. Biraz önce yaptığı bir iki hizmeti dinledim. Arada da gelip geçerim buralardan. Ben burada, 'Allah razı olsun' diyorum kendisine. Siyaset nezaket, vicdan işidir. Müzakere de olacak, münakaşa da. Hep münakaşayla olmaz. Dün, 'Ekrem Bey' soruyor, 'nerede' diye. Ben söyleyeyim; Çatalca'da tarlada, metro tünellerinde. Yok edilmeye yüz tutmuş, çöplüğe dönüşmüş tarihi eserleri yer üstüne yeniden çıkarıyor. Enkaz temizliyor. Çiftçiye mazot veriyor. Çocuğa süt veriyor. Her gün iki kreşe gidiyor. Nerede yemek yediğini arayacağına, nerede yemek yediğini izleyeceğine şu '150 Günde 150 Proje'yi takip etsen, mesele kendiliğinden bitecek."

İBB TARİHİNDE BİR İLK: ÖĞRENCİ YURTLARI

İBB, kurum tarihinde ilk kez, İSPER AŞ koordinasyonunda yurt hizmeti vermeye başladı. 2021 yılında yükseköğrenim öğrencilerine barınma imkanı sunmaya başlayan İBB, Avcılar'da iki, Beyoğlu Örnektepe'de bir kız öğrenci yurdunu hizmete aldı. İBB, bu yıl da Gaziosmanpaşa, Esenyurt, Bayrampaşa, Şişli, Eyüpsultan, Ümraniye ve Maltepe ilçelerinde 7 yurdu daha hazır hale getirdi. Böylece toplam yurt sayısı, 6'sı kız, 4'ü erkek olmak üzere 10'a yükseldi. Geçen yıl 622 olan öğrenci kapasitesi, bu sene itibariyle 2 bin 800'e yükseltildi. 2023 yılının sonbaharında yurt sayısının 15'e çıkarılması hedefleniyor. Şu ana kadar 882 kişinin ön kayıt yaptırdığı İBB yurtlarında, şu anki kapasite doğrultusunda 22 engelli öğrenci de konaklayabiliyor.

86 odalı Gaziosmanpaşa Erkek Öğrenci Yurdu da 372 kişilik kapasiteye sahip. 4 ve 6 kişilik odalarda kalacak öğrenciler, yerleşke içindeki kütüphaneden yemekhaneye, çamaşırhaneden spor salonuna kadar birçok hizmetten yararlanabilecek. 24 saat kameralarla izlenecek yurt bina, olası kazalara karşı üst seviyede güvenlik sistemleriyle donatıldı.

YENİ NESİL İSMEK

Bugün hizmete açılan Gaziosmanpaşa Enstitü İstanbul İSMEK Barbaros Hayrettin Paşa Eğitim Merkezi'nde de haftanın 7 günü aktif olarak eğitim verilecek. Akşam saatlerinde de eğitimin devam edeceği merkezde, öğrenciler 15 farklı programda eğitim alacak. Verilecek eğitimler, Arapça A1 seviyesi, bilgisayar işletmenliği, emlak danışmanlığı, F klavye 1. seviye, fotoğrafçılık 1. seviye, hasta kabul işlemleri, illüstratör, ileri ofis programları, İngilizce A1, İngilizce A2, kırkyamaya giriş, ofis programları kullanımı, ön muhasebe, temel iç mekan bitkileri yetiştiriciliği ve yazarlık atölyesinden oluşuyor. 15 program için şu ana kadar 770 ön kayıt alındı.