Alınan bilgiye göre, Denizköşkler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde belediye ekiplerince yapılan altyapı çalışmaları sırasında bir hafriyat kamyonunun açılan çukura kayması sonucu su borusu patladı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Avcılar'da İBB'nin altyapı çalışması sırasında su borusu patladı - Son Dakika

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