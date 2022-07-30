İBB'nin aldığı 100 yeni metrobüs törenle filoya katıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "İETT Yeni Araçların Filoya Katılması ve İETT Garaj İşlettirme Modeli Değişim Programı Töreni" düzenledi.

Kurtköy Yenişehir Mahallesi'ndeki İETT Garajı'nda, "150 Günde 150 Proje" kapsamında yapılan törene, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP milletvekilleri Gürsel Erol ve Mahmut Tanal, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İYİ Parti İBB Meclis Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve İETT Genel Müdürü Alper Bilgili katıldı.

Törende konuşan İmamoğlu, İETT'nin temmuz itibariyle toplam 3 bin 324 otobüs, 3 bin halk otobüsü ve 5 bin 460 şoför ile 16 milyon İstanbulluya hizmet verdiğini, envanterin 600'ünün metrobüslerden oluştuğunu söyledi.

Bazı riskler alarak ve eleştirilere göğüs gererek halk otobüslerini de aynı renkte hizmet veren bir statüye kazandırdıklarını belirten İmamoğlu, Beylikdüzü'nden Söğütlüçeşme'ye uzanan 52 kilometrelik ve 44 duraklı metrobüs hattında günde 900 bine yakın insanın faydalandığını anlattı.

Daha önceki dönemde Hollanda'dan alınan metrobüslerin maliyetinin 1 milyon 250 bin avro olduğunu ileri süren İmamoğlu, "Yani bugünün parasıyla otobüsün tanesi 23 milyon lira. Tam 23 milyon liraya metrobüs alacak bir yönetici, bunun detayına nasıl bakmaz?" dedi.

Mevcut metrobüs filosunun büyük bölümünün 10 yıllık araçlardan oluştuğunu aktaran İmamoğlu, "Sefer süresi dolmuş, tabiri caizse artık hizmetini kaliteli veremeyen, istediği kapasitede çalışamayan ve sık sık arıza yapan bir envanter söz konusu. Metrobüs hattındaki otobüsleri yenilemek için özellikle büyük çaba gösterdik. Kendi öz imkanlarımızla, 7 yıla bölünmüş taksitlerle pazarlığını yaparak hem de en iyi fiyatları aldığımıza emin olduğumuz bir çalışmayla 160 yeni aracı filomuza hep birlikte kattık. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

"Ters yön istikamete son vereceğiz"

İmamoğlu, alımını yaptıkları araçların tanesinin 7,5 milyon lira olduğuna değinerek, bu araçların ters yönden çalıştığında çok ciddi kaza riskini barındırdığını bildiklerini, zaman içerisinde ters yön istikamet çalışmasına son vereceklerini dile getirdi.

Kurtköy Garajı'nda bulunan "İşlettirme Projesi Modeli"ne son verdiklerini belirten İmamoğlu, otobüslerin bakımlarından personel hatlarına kadar pek çok konuda aksaklıklar yaşandığını ifade etti.

İETT şoförlerinin durumlarından da bahseden İmamoğlu, "İETT aracı var. Yan yana geçişiyorlar. Otobüs şoförleri birbirine selam veriyor, korna çalıyor ama içinden diyor ki 'Aynı işi yapıyoruz ama aramızda dağlar kadar fark var.' Bu, hakkaniyetli bir durum değil. Bu ülkede taşeron işçi kavramına en büyük bayrağı açıp, mücadele verenin Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu hiçbir zaman unutmayın." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, yeni düzenlemeyle kadroya aldıkları çalışanların yılda 4 ikramiye alacağını, haftalık çalışma saatlerinin 45'ten 40 saate düşeceğini belirterek, yemek ücretlerinin olacağını ve yıllık izin günü sayılarının 14'ten 22 güne çıkacağını sözlerine ekledi

İBB Belediye Başkanı İmamoğlu, konuşmasının ardından İETT bünyesine katılan şoförlerle anı fotoğrafı çektirdi.

30 metrobüs eylülde hizmet verecek

Bugün düzenlenen törenle 100 yeni araç daha metrobüs hattına entegre edildi. Otuz araç daha önceden metrobüs hizmeti vermeye başlamıştı. Kalan 30 yeni metrobüsün ise eylül ayında İstanbullularla buluşacağı kaydedildi.