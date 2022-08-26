İGDAŞ'ın Gençlere Yönelik "Enerjimiz Var" Temalı Fotoğraf Yarışmasında Kazananlar Ödüllerini Aldı - Son Dakika
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İGDAŞ'ın Gençlere Yönelik "Enerjimiz Var" Temalı Fotoğraf Yarışmasında Kazananlar Ödüllerini Aldı

26.08.2022 18:22
İGDAŞ'ın Gençlere Yönelik "Enerjimiz Var" Temalı Fotoğraf Yarışmasında Kazananlar Ödüllerini Aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Gaz ve Doğalgaz Dağıtım A.Ş. (İGDAŞ), Türkiye genelinde ortaokul ve lise düzeyindeki gençlere yönelik olarak düzenlediği “Enerjimiz Var” temalı fotoğraf yarışmasında kazananlar, törenle ödüllerini aldı. İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen törende yaptığı konuşmada, “Türkiye’nin dört bir yanından gelen fotoğraflarla gençlerin yeteneklerini sergilemelerine ve enerjilerini paylaşmalarına köprü olduğumuz için mutluyuz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Gaz ve Doğalgaz Dağıtım A.Ş. (İGDAŞ), Türkiye genelinde ortaokul ve lise düzeyindeki gençlere yönelik olarak düzenlediği "Enerjimiz Var" temalı fotoğraf yarışmasında kazananlar, törenle ödüllerini aldı. İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen törende yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin dört bir yanından gelen fotoğraflarla gençlerin yeteneklerini sergilemelerine ve enerjilerini paylaşmalarına köprü olduğumuz için mutluyuz" dedi.

Yarışmaya başvuran 710 gencin toplam 1400 fotoğrafı arasından seçilen 39 fotoğraf, ödül töreninin yapıldığı İGDAŞ Genel Müdürlük Binası'nda sergilendi. Dereceye giren gençler ve ailelerinin katıldığı ödül töreninde, İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen ile birlikte çok sayıda İGDAŞ yöneticisi de hazır bulundu.

Salondaki misafirler arasında, fotoğrafçılık alanında "duayen" kabul edilen İzzet Keribar ve Sadık Üçok, yarışmanın jüri üyeleri olarak yerlerini aldı. Aralık ayında hayatını kaybeden yarışmanın diğer jüri üyesi Nevzat Çakır'ın eşi Sema Çakır da törenin konukları arasındaydı. Ödül takdimi öncesi, misafirlere hitaben konuşan Dr. Mithat Bülent Özmen, özetle şunları söyledi:

"Bu yarışma ile gençlerimizi fotoğraf ve enerji üzerine düşünmeye yöneltmek, bizler için çok kıymetli ve heyecan verici bir yolculuktu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen fotoğraflarla, onların yeteneklerini sergilemelerine ve enerjilerini paylaşmalarına köprü olduğumuz için mutluyuz. Bu fotoğraflarla Türkiye'nin enerjisini, gençlerin gözünden kayda aldığımızı düşünüyoruz. Özellikle geleceğimizi emanet edeceğimiz, yarının mimarı gençlerimizle ortak bir noktada buluşmak bizleri yarışma başlarken hedeflediğimiz amaca ulaştırdı. Dereceye giren tüm gençlerimizi içtenlikle tebrik ediyoruz. Yarışmamıza katılan tüm fotoğraf aşığı gençlerimize de buradan teşekkürlerimizi iletmek istiyoruz."

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri takdim edilirken, gençler ve aileleri İGDAŞ yöneticileri ve yarışmanın jüri üyeleri ile birlikte fotoğraf çektirerek "anı ölümsüzleştirdi."

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Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: İGDAŞ'ın Gençlere Yönelik "Enerjimiz Var" Temalı Fotoğraf Yarışmasında Kazananlar Ödüllerini Aldı - Son Dakika
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