İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Edirne Belediyesi'nin İklim Planını Hazırlayacak - Son Dakika
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Edirne Belediyesi'nin İklim Planını Hazırlayacak

23.08.2022 15:52
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Edirne Belediyesi'nin İklim Planını Hazırlayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),  kentlerin enerji verimliliğini artırmak için “İklim Eylem Planı” kapsamında Edirne Belediyesi ile anlaştı. Bu anlaşma çerçevesinde İBB, Edirne Belediyesi’nin “karbon nötr” hedefi doğrultusundaki iklim planını hazırlayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentlerin enerji verimliliğini artırmak için "İklim Eylem Planı" kapsamında Edirne Belediyesi ile anlaştı. Bu anlaşma çerçevesinde İBB, Edirne Belediyesi'nin "karbon nötr" hedefi doğrultusundaki iklim planını hazırlayacak.

İBB iştiraki İstanbul Enerji AŞ, yerel yönetimlere hazırladığı Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) çalışmalarına devam ediyor. Daha önce Büyükçekmece ve Çorlu Belediyelerine yenilenebilir enerji konularında danışmanlık hizmeti veren İstanbul Enerji, son olarak Edirne Belediyesi ile iş birliği yaptı.

Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen SECAP tanıtım programı, akademisyenler, meslek odaları, ticaret sanayi odası üyeleri, mahalle muhtarları, gibi birçok kurum ve kuruluşun katılımıyla yapıldı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve İstanbul Enerji Genel Müdürü Yüksel Yalçın, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı kapsamında iş birliği protokolü imzaladı.

BİR DERECELİK ISI ARTIŞI DÜNYAYI DEĞİŞTİRİYOR

Enerji ve iklim çalışmaları konusunda, yerel yönetimlerle iş birliğinin önemine değinen İstanbul Enerji AŞ Genel Müdürü Yüksel Yalçın, "Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı çalışmalarımız bu açıdan çok önemli. Özellikle 2000'li yıllardan sonra artı bir derecelik artışın bile dünyayı nasıl değiştirdiğini hepimiz görüyoruz. Sürdürülebilir İklim Eylem Planı (SECAP) yerel yönetimlerin sorumluluk alanlarından biri. Bu kapsamda akademisyenler danışmanlığında, uzman mühendis kadromuzla yerel yönetimlere danışmanlık yapıyoruz" dedi.

HEDEFİMİZ KARBON NÖTR

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise İstanbul Enerji ile birlikte başlatılan bu sürecin önemine dikkat çekerek, "Hedefimiz Karbon nötr bir kent. Bu hedefe 2050 yılında ulaşmayı planlıyoruz. Karbon nötre ulaşamazsak, evlatlarımız, torunlarımız bizim yaşadığımız gibi bir dünyada yaşayamayacaklar. Net olan bu" diye konuştu.

İstanbul Enerji ve Edirne Belediyesi iş birliğinde 2050 Karbon Nötr hedefi doğrultusunda temiz enerji çalışmaları gerçekleştirilecek.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Edirne Belediyesi'nin İklim Planını Hazırlayacak - Son Dakika

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